Varese News

Varese Laghi

Cappelletta di via Postumia a Varese distrutta da un mezzo pesante

Il mezzo avrebbe colpito la costruzione abbattendola parzialmente e poi si è allontanato. La polizia locale sulle tracce del conducente

cappelletta va postumia distrutta

La cappelletta di via Postumia, a Varese, è stata distrutta da un mezzo pensante. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 17 dicembre.

Il camion passando dalla via avrebbe urtato violentemente contro la cappella consacrata che è rimasta gravemente danneggiata.

Il conducente del veicolo non si è fermato e ha proseguito la marcia. Gli agenti della polizia locale stanno raccogliendo le testimonianze dei presenti per individuare il camionista.

Sul posto anche i vigili del fuoco chiamati per verificare l’agibilità della cappella e la pericolosità.

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 17 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.