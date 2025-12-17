Cappelletta di via Postumia a Varese distrutta da un mezzo pesante

La cappelletta di via Postumia, a Varese, è stata distrutta da un mezzo pensante. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 17 dicembre.

Il camion passando dalla via avrebbe urtato violentemente contro la cappella consacrata che è rimasta gravemente danneggiata.

Il conducente del veicolo non si è fermato e ha proseguito la marcia. Gli agenti della polizia locale stanno raccogliendo le testimonianze dei presenti per individuare il camionista.

Sul posto anche i vigili del fuoco chiamati per verificare l’agibilità della cappella e la pericolosità.