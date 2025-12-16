Caravate, nascono le borse di studio degli Alpini dedicate alle scuole del paese

Una delegazione del Gruppo Alpini di Caravate ha fatto visita nei giorni scorsi alla scuola secondaria “Frattini” e alla primaria “Rusconi” con sede in paese sia per augurare buone feste agli studenti sia per presentare una nuova iniziativa dedicata alle giovani generazioni: l’istituzione di borse di studio per valorizzare l’impegno scolastico e la conoscenza della storia degli Alpini.

Guidati dal capogruppo Armando Cadario, gli Alpini sono stati accolti dagli alunni e dai docenti delle sei classi della scuola secondaria, accompagnati dal sindaco Nicola Tardugno e dalla vicesindaca Ilaria Azzimonti. Ad accoglierli anche la vicepresidente dell’istituto, professoressa Paola Tommasino. Nel corso della visita, il capogruppo Cadario ha spiegato il senso dell’iniziativa: un gesto concreto per rafforzare il legame tra l’associazione e il territorio, ma anche per trasmettere valori fondamentali alle nuove generazioni.

«Siamo qui per farvi capire quali sono i principi cui ci ispiriamo: sacrificio, amicizia, aiuto al prossimo, attaccamento al territorio e senso di appartenenza – ha detto Cadario – Dietro di noi c’è una lunga storia locale e nazionale». L’iniziativa prevede il coinvolgimento della quinta elementare e delle tre classi delle medie, ognuna con un compito diverso e di difficoltà crescente di pari passo con l’età degli studenti. Le “Penne Nere” caravatesi hanno destinato all’iniziativa un totale di 700 euro a copertura dei premi, con l’obiettivo dichiarato di «essere una presenza attiva, collaborativa e coesa nel territorio».

Soddisfazione è stata espressa sia dalla scuola sia dall’amministrazione comunale. La vicepreside Tommasino ha accompagnato la delegazione degli alpini classe per classe, illustrando agli studenti il senso del progetto. «Ritengo che questa iniziativa renda più ricchi i nostri alunni – ha dichiarato il sindaco Tardugno – soprattutto per la ricerca storica che verrà effettuata, volta a incuriosirli sul passato e a rafforzare il legame con un’associazione così presente nella nostra comunità».

La vicesindaca Azzimonti ha aggiunto: «È un bene che i valori degli Alpini vengano tramandati di generazione in generazione. I ragazzi possono imparare molto dall’esempio di chi ha fatto del servizio e del sacrificio uno stile di vita. Alcuni di loro hanno la fortuna di avere in famiglia figure che hanno vissuto questa esperienza».