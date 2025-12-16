Caravate, nascono le borse di studio degli Alpini dedicate alle scuole del paese
Una delegazione di Penne Nere e i rappresentanti del Comune hanno illustrato l'iniziativa aperta agli studenti di quinta elementare e delle medie. In palio 700 euro complessivi
Una delegazione del Gruppo Alpini di Caravate ha fatto visita nei giorni scorsi alla scuola secondaria “Frattini” e alla primaria “Rusconi” con sede in paese sia per augurare buone feste agli studenti sia per presentare una nuova iniziativa dedicata alle giovani generazioni: l’istituzione di borse di studio per valorizzare l’impegno scolastico e la conoscenza della storia degli Alpini.
Guidati dal capogruppo Armando Cadario, gli Alpini sono stati accolti dagli alunni e dai docenti delle sei classi della scuola secondaria, accompagnati dal sindaco Nicola Tardugno e dalla vicesindaca Ilaria Azzimonti. Ad accoglierli anche la vicepresidente dell’istituto, professoressa Paola Tommasino. Nel corso della visita, il capogruppo Cadario ha spiegato il senso dell’iniziativa: un gesto concreto per rafforzare il legame tra l’associazione e il territorio, ma anche per trasmettere valori fondamentali alle nuove generazioni.
«Siamo qui per farvi capire quali sono i principi cui ci ispiriamo: sacrificio, amicizia, aiuto al prossimo, attaccamento al territorio e senso di appartenenza – ha detto Cadario – Dietro di noi c’è una lunga storia locale e nazionale». L’iniziativa prevede il coinvolgimento della quinta elementare e delle tre classi delle medie, ognuna con un compito diverso e di difficoltà crescente di pari passo con l’età degli studenti. Le “Penne Nere” caravatesi hanno destinato all’iniziativa un totale di 700 euro a copertura dei premi, con l’obiettivo dichiarato di «essere una presenza attiva, collaborativa e coesa nel territorio».
Soddisfazione è stata espressa sia dalla scuola sia dall’amministrazione comunale. La vicepreside Tommasino ha accompagnato la delegazione degli alpini classe per classe, illustrando agli studenti il senso del progetto. «Ritengo che questa iniziativa renda più ricchi i nostri alunni – ha dichiarato il sindaco Tardugno – soprattutto per la ricerca storica che verrà effettuata, volta a incuriosirli sul passato e a rafforzare il legame con un’associazione così presente nella nostra comunità».
La vicesindaca Azzimonti ha aggiunto: «È un bene che i valori degli Alpini vengano tramandati di generazione in generazione. I ragazzi possono imparare molto dall’esempio di chi ha fatto del servizio e del sacrificio uno stile di vita. Alcuni di loro hanno la fortuna di avere in famiglia figure che hanno vissuto questa esperienza».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
gbottinelli su Ciclabile di viale Belforte a Varese, commercianti sul piede di guerra
Fabrizio Tamborini su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
BarbaraFede su “La sicurezza non è solo del nostro sindaco, ma di tutti i cittadini”. Gallarate in piazza contro l’odio
Bustocco-71 su Pro Patria - Dolomiti Bellunesi, la partita in diretta
Viacolvento su Polizia Locale di Gallarate in via Aleardi? "Scelta assurda"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.