Casciago dice addio a Franco Pedotti, a gennaio avrebbe compiuto 105 anni

Cinque anni fa, in pieno Covid, i ragazzi della scuola (tra i quali anche suo nipote Luca) lo avevano festeggiato con cartelli, palloncini e una pergamena ricordo per i suoi 100 anni

Casciago dice addio a Franco Pedotti, 105 anni da compiere a gennaio. Si è spento nella mattinata di oggi, lunedì 8 dicembre, circondato dall’affetto dei suoi cari.

Nato a Cocquio Trevisago, durante le Seconda Guerra Mondiale è stato in Grecia da dove è poi fuggito dai tedeschi lanciandosi da un treno. La sua famiglia è composta da 2 figli, 4 nipoti e 6 bisnipoti. Ha lavorato fino alla pensione alle Poste Italiane come ispettore postale.

Cinque anni fa, in pieno Covid, i ragazzi della scuola (tra i quali anche suo nipote Luca) lo avevano festeggiato con cartelli, palloncini e una pergamena ricordo per i suoi 100 anni, con tanto di filastrocca recitata sotto la sua finestra. Ricevette anche un dono da parte dell’amministrazione comunale, una targa per celebrare l’evento, ricevuto con grande orgoglio e un pizzico di commozione.

Descritto come uomo saggio, equilibrato e lucido, Pedotti era Cavaliere del Lavoro: «È stato un esempio e una forza per me e per tutte le quattro nipoti e i sei bisnipoti. I suoi ricordi della Seconda guerra mondiale e la memoria del nostro antenato prossimo Adolfo Pedotti, Cacciatore delle Alpi morto nella battaglia di Calatafimi, resteranno per sempre nel nostro cuore – commenta la nipote Sara Pedotti -. Lo ricorderemo come un nonno saggio, custode di memorie».

