Castiglione Olona, clima teso alla Nau: proclamato lo stato di agitazione, possibili scioperi

Situazione tesa all’interno del magazzino della Nau Spa di Castiglione Olona, dove i lavoratori – supportati dalla Filcams Cgil di Varese – hanno proclamato lo stato di agitazione con possibilità di sciopero.

La decisione arriverebbe dopo mesi di tentativi, da parte dei dipendenti, di aprire un dialogo con la direzione aziendale per denunciare «un clima invivibile» all’interno del luogo di lavoro. Secondo il sindacato, «l’azienda non solo non avrebbe dato seguito alle segnalazioni, ma avrebbe addirittura peggiorato la situazione».

Il comunicato sindacale diffuso da Filcams Cgil Varese

nel corso dei mesi passati i lavoratori hanno più volte tentato, anche con il supporto dell’organizzazione sindacale, di affrontare alcune criticità inerenti al clima invivibile all’interno del magazzino.

Nonostante tali tentativi l’azienda non è mai intervenuta attivamente, anzi ha sminuito più volte le dichiarazioni dei dipendenti, arrivando, successivamente all’adesione al sindacato dei lavoratori, a peggiorare ulteriormente il clima interno, con comportamenti vessatori fino al licenziamento di due magazzinieri. Tutto ciò senza voler aprire alcun confronto con la O.S. e con il rappresentate sindacale interno, al fine di valutare soluzioni alternative al licenziamento o, semplicemente, per giustificare le motivazioni che hanno portato a tale decisione unilaterale.

A conferma di quanto sopra esposto, ovvero in seguito all’apertura dello stato di agitazione con possibilità di sciopero da parte dei lavoratori, l’azienda ha diffidato l’O.S. dal portare avanti tale iniziativa che risulta legittima non solo sindacalmente, ma anche normativamente, minacciando d’impugnarla per via legale, azione, quest’ultima, che, se realizzatasi, disconoscerebbe diritti costituzionalmente garantiti, confacendosi di fatto in una condotta palesemente antisindacale.