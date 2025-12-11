Varese News

Lavoro

Castiglione Olona, clima teso alla Nau: proclamato lo stato di agitazione, possibili scioperi

Il sindacato chiede un confronto immediato con la direzione per evitare lo sciopero e avviare un percorso condiviso di risoluzione dei conflitti

Filcams Cgil bandiere

Situazione tesa all’interno del magazzino della Nau Spa di Castiglione Olona, dove i lavoratori – supportati dalla Filcams Cgil di Varese – hanno proclamato lo stato di agitazione con possibilità di sciopero.

La decisione arriverebbe dopo mesi di tentativi, da parte dei dipendenti, di aprire un dialogo con la direzione aziendale per denunciare «un clima invivibile» all’interno del luogo di lavoro. Secondo il sindacato, «l’azienda non solo non avrebbe dato seguito alle segnalazioni, ma avrebbe addirittura peggiorato la situazione».

Il comunicato sindacale diffuso da Filcams Cgil Varese

nel corso dei mesi passati i lavoratori hanno più volte tentato, anche con il supporto dell’organizzazione sindacale, di affrontare alcune criticità inerenti al clima invivibile all’interno del magazzino.
Nonostante tali tentativi l’azienda non è mai intervenuta attivamente, anzi ha sminuito più volte le dichiarazioni dei dipendenti, arrivando, successivamente all’adesione al sindacato dei lavoratori, a peggiorare ulteriormente il clima interno, con comportamenti vessatori fino al licenziamento di due magazzinieri. Tutto ciò senza voler aprire alcun confronto con la O.S. e con il rappresentate sindacale interno, al fine di valutare soluzioni alternative al licenziamento o, semplicemente, per giustificare le motivazioni che hanno portato a tale decisione unilaterale.
A conferma di quanto sopra esposto, ovvero in seguito all’apertura dello stato di agitazione con possibilità di sciopero da parte dei lavoratori, l’azienda ha diffidato l’O.S. dal portare avanti tale iniziativa che risulta legittima non solo sindacalmente, ma anche normativamente, minacciando d’impugnarla per via legale, azione, quest’ultima, che, se realizzatasi, disconoscerebbe diritti costituzionalmente garantiti, confacendosi di fatto in una condotta palesemente antisindacale.

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 11 Dicembre 2025
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.