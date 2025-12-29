Centinaia di neonazisti a un raduno-concerto a Lonate Pozzolo, vicino a Malpensa

Un raduno neonazista con circa 500 partecipanti provenienti da diversi Paesi europei si è svolto nel mese di novembre a Lonate Pozzolo. A rivelarlo è un’inchiesta della piattaforma antifascista tedesca Exif-recherche, che ha documentato anche con foto e parla di un concerto organizzato in occasione del 30° anniversario della sezione italiana degli Hammerskins, una delle organizzazioni più note e violente dell’estrema destra internazionale, con legami espliciti con l’ideologia nazista.

Secondo quanto riportato, l’evento si sarebbe tenuto in forma riservata all’interno della tensostruttura del Cerello, uno spazio riconducibile alla Pro Loco di Lonate Pozzolo. La ricostruzione è supportata anche da materiale fotografico raccolto appunto dal sito exif-recherche.org, piattaforma indipendente e antifascista che monitora la scena dell’estrema destra e neonazista europea.

Sulla vicenda interviene con parole dure Nadia Rosa, ex sindaca di Lonate Pozzolo e oggi consigliera comunale di minoranza. «Sono indignata» dice Rosa, che sottolinea in particolare il luogo che avrebbe ospitato l’evento: «Trovo insultante che 500 neonazi da tutta Europa si siano radunati, trovando ospitalità a Lonate Pozzolo nella tensostruttura del Cerello. Razzismo, omofobia, antisemitismo e suprematismo bianco non devono trovare cittadinanza nel mondo, e tanto meno in uno spazio pubblico o legato alla comunità locale. È inaudito».

L’episodio di Lonate Pozzolo si inserisce in un contesto più ampio che negli ultimi mesi ha visto il territorio del Varesotto comparire più volte in cronache legate alla presenza di ambienti estremisti. A maggio, a Gallarate, si è infatti tenuto il convegno dedicato al tema della cosiddetta “remigrazione”, che ha attirato esponenti e gruppi dell’estrema destra radicale da diversi Paesi, suscitando polemiche e prese di posizione da parte di associazioni, forze politiche e realtà della società civile.

Nel pomeriggio, prima del concerto, si è tenuta pure una riunione segreta degli Hammerskins a Bollate (Milano) – sede centrale del gruppo neofascista Lealtà e Azione – con la partecipazione di una trentina di esponenti internazionali: tedeschi e italiani in primis, ma anche Spagna, Francia, Paesi Bassi, Russia, Stati Uniti, Svezia, Finlandia Svizzera.

Al di là del tema con un impatto a livello ben più ampio, a Lonate l’episodio ha suscitato la reazione anche immediata di una consigliera della Pro Loco, Melissa Derisi (che è anche esponente dell’opposizione della lisya Uniti e Liberi), che ha presentato immediatamente le dimissioni come forma di assunzione di responsabilità per quanto accaduto. Di seguito la sua lettera integrale: