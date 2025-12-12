Varese News

Centrotavola, posate, bicchieri, sorbetto e vera insalata russa. I consigli di Cinzia e Tasso Culinario per il Natale a tavola

Terza puntata di È Natale on air, il podcast di Radio Materia con Nicora Garden che vi racconta tutto quello che dovete sapere su come affrontare al meglio le feste natalizie

Cosa fare e cosa non fare nell’allestimento della tavola del Natale, come si fa la vera insalata russa? Terza e ultima puntata del podcast natalizio di Radio Materia con Nicora Garden dedicato ai tre pilastri delle feste natalizie: il presepe, l’albero e la tavola del Natale.

Questa puntata è incentrata sulle tradizioni culinarie e l’allestimento della tavola durante le feste natalizie. Gli ospiti, Cinzia di Nicora Garden e Mirko Tassin (Tasso Culinario su Instagram e YouTube), discutono su come preparare la tavola di Natale, affrontando argomenti come la scelta di posate, tovaglie e centrotavola, con Cinzia che offre consigli dettagliati sul galateo.

Mirko, invece, condivide le sue esperienze da ex cuoco e offre consigli sui piatti tradizionali del Nord Italia e sulle curiosità gastronomiche internazionali, come la vera insalata russa. Spazio, infine, al racconto di ricordi personali legati alle tavole natalizie e con un dibattito sull’importanza del sorbetto come intermezzo tra le portate.

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Pubblicato il 12 Dicembre 2025
