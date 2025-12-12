Centrotavola, posate, bicchieri, sorbetto e vera insalata russa. I consigli di Cinzia e Tasso Culinario per il Natale a tavola
Terza puntata di È Natale on air, il podcast di Radio Materia con Nicora Garden che vi racconta tutto quello che dovete sapere su come affrontare al meglio le feste natalizie
Cosa fare e cosa non fare nell’allestimento della tavola del Natale, come si fa la vera insalata russa? Terza e ultima puntata del podcast natalizio di Radio Materia con Nicora Garden dedicato ai tre pilastri delle feste natalizie: il presepe, l’albero e la tavola del Natale.
Questa puntata è incentrata sulle tradizioni culinarie e l’allestimento della tavola durante le feste natalizie. Gli ospiti, Cinzia di Nicora Garden e Mirko Tassin (Tasso Culinario su Instagram e YouTube), discutono su come preparare la tavola di Natale, affrontando argomenti come la scelta di posate, tovaglie e centrotavola, con Cinzia che offre consigli dettagliati sul galateo.
Mirko, invece, condivide le sue esperienze da ex cuoco e offre consigli sui piatti tradizionali del Nord Italia e sulle curiosità gastronomiche internazionali, come la vera insalata russa. Spazio, infine, al racconto di ricordi personali legati alle tavole natalizie e con un dibattito sull’importanza del sorbetto come intermezzo tra le portate.
ASCOLTA LE ALTRE PUNTATE
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su Pro Patria - Dolomiti Bellunesi, la partita in diretta
Viacolvento su Polizia Locale di Gallarate in via Aleardi? "Scelta assurda"
Dino Soldavini su Stefania Bardelli lancia il Movimento Angelo Vidoletti e punta alle elezioni di Varese
Cattivik su Per dieci giorni a Varese chiusa via Ca' Bassa, la strada tra via Peschiera e Cantello
GrandeFratello su Massimo Da Rin a 360 gradi: "Serve più cinismo sotto porta e con l'uomo in più. Lavoriamo su tanti aspetti per migliorare"
principe.rosso su L’estrema destra in piazza a Gallarate contro l’immigrazione: “Gallarate è nostra e ci appartiene”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.