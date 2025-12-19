Ceriano Laghetto festeggia il Natale con i canti del coro Hebel di Saronno e le civiche benemerenze

L’appuntamento è per domenica 21 dicembre, alle 20.45, nella Sala Teatro dell’Oratorio San Domenico Savio, dove si terranno il tradizionale Concerto di Natale e la consegna dell’Anadin d’Or e delle civiche benemerenze

Musica, tradizioni e riconoscimenti civici si intrecciano nel cuore di Ceriano Laghetto per una serata all’insegna del Natale.

L’appuntamento è per domenica 21 dicembre, alle 20.45, nella Sala Teatro dell’Oratorio San Domenico Savio, dove si terrà il tradizionale Concerto di Natale, un appuntamento sempre molto atteso dalla cittadinanza. L’evento, organizzato dal Comune, vedrà come protagonista il Coro da Camera Hebel di Saronno (nella foto) diretto dal M° Diego Ceruti, che proporrà un repertorio dedicato alle festività.

La serata non sarà dedicata esclusivamente alla musica. Come da tradizione,la sala di via San Francesco diventerà il palcoscenico per la consegna dell’Anadin d’or e delle benemerenze civiche. Si tratta del momento più solenne per l’Amministrazione comunale, impegnata a ringraziare pubblicamente cittadini, associazioni o enti che si sono distinti per il loro impegno, portando lustro alla comunità cerianese attraverso il lavoro, il volontariato o meriti particolari.

L’ingresso all’evento è libero e gratuito e tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.