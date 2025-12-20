Cgil Cisl Uil – Coordinamento Donne unitario: raccolti 1.893 euro a sostegno dei centri antiviolenza EOS e ICORE
Lo spettacolo di Marina De Juli ha unito teatro, riflessione e solidarietà nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne
Una serata partecipata, intensa e capace di unire leggerezza e riflessione, trasformando la cultura in un gesto concreto di solidarietà. È questo il bilancio dell’iniziativa promossa il 25 novembre da Cgil Varese, Cisl dei Laghi e Uil Lombardia – coordinamento territoriale di Varese, a nome del Coordinamento Donne unitario, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.
Al centro dell’evento lo spettacolo teatrale «Tutta casa, letto e chiesa» di Dario Fo e Franca Rame, portato in scena da Marina De Juli, che ha saputo coinvolgere il pubblico con ironia e profondità, offrendo spunti di riflessione su un tema che resta purtroppo di drammatica attualità.
Una risposta concreta dalla comunità
Grazie alla generosità delle persone presenti, nel corso della serata sono stati raccolti 1.893 euro, interamente destinati ai centri antiviolenza EOS e ICORE, realtà fondamentali sul territorio per il supporto, l’ascolto e la tutela delle donne vittime di violenza. La somma è stata consegnata ufficialmente questa mattina.
«Abbiamo vissuto un momento di condivisione, riflessione e impegno concreto – spiegano dal Coordinamento Donne unitario –. Una serata divertente, ma capace di far riflettere profondamente su quanto sia ancora necessario parlare di violenza di genere e, soprattutto, agire».
Cultura, impegno e solidarietà
La partecipazione registrata e il risultato della raccolta fondi dimostrano, secondo gli organizzatori, la sensibilità della comunità varesina su questi temi e la volontà di trasformare la consapevolezza in azioni reali. «Ogni contributo, grande o piccolo, rappresenta un passo importante verso una società più giusta, sicura e rispettosa».
Il ringraziamento va a tutte le persone che hanno preso parte alla serata, a chi ha collaborato all’organizzazione e a chi continua quotidianamente a lavorare nei centri antiviolenza. «Insieme – concludono – possiamo continuare a dare forza a chi contrasta la violenza e a offrire nuove possibilità di futuro a tante donne».
