Che fare nel weekend a Varese e nel Varesotto il 25, 26, 27, 28 dicembre

Il Natale è arrivato e con lui le tante iniziative nella piazze illuminate, i presepi da visitare o gli spettacoli teatrali a tema. Dal Lago Maggiore al sud della provincia, gli appuntamenti per incontrarsi e scambiarsi gli auguri sono tanti. Anche solo davanti ad un parco illuminato, come i Giardini Estensi di Varese, o pattinando sulla pista di ghiaccio. Laveno Mombello è illuminato e il Presepe Sommerso non manca, l’Isola dei Pescatori è illuminata per le feste. A Leggiuno continua la magia del Natale grazie a migliaia di Lucine. Chi ama camminare c’è la tradizionale “Ammazza panettone” di Laveno.

METEO – Un Natale con pioggia in pianura e neve sulle alture simbolo della città. Poi un progressivo ritorno del sole fino al fine settimana. Le previsioni meteo del Centro Geofisico Prealpino delineano un quadro segnato inizialmente da nuvolosità e aria fredda, seguito da giornate più stabili ma fredde, soprattutto al mattino. – Il meteo

EVENTI IN EVIDENZA

GAVIRATE – Gavirate è pronta a vivere uno dei momenti più attesi dell’anno: il tradizionale percorso dedicato ai presepi in Villa Maggioni, in Piazza del Comune. L’esposizione dei presepi sarà visitabile dal 20 al 31 dicembre (escluso il giorno di Natale) – Tutte le informazioni

OLGIATE OLONA – Il Winter Magic Village trasforma Idea Village in un regno natalizio con tunnel di luci, slitta gigante, Tubby, pista di pattinaggio, incontri con Babbo Natale ed eventi speciali. Per i bimbi, Foresta degli Elfi e laboratori creativi.

Giovedì 25 dicembre: cena con Babbo Natale. Apertura dalle 16 alle 22

Venerdì 26 dicembre: animazione e trucca bimbi per tutta la giornata. Apertura dalle 10.30 alle 22

Sabato 27 dicembre: nuovo appuntamento con DJ on Ice. Apertura dalle 10.30 alle 22

Domenica 28 dicembre: animazione e trucca bimbi. Apertura dalle 10.30 alle 22 – Tutte le informazioni

ORIGGIO – Domenica 28 dicembre Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® chiudono l’anno a Origgio, in via Repubblica: mercato di qualità con il meglio dell’artigianato Made in Italy, tra moda, pelletteria e cashmere – Tutte le informazioni

VARESE – Il cuore di Varese è entrato nel vivo della magia delle feste con il ritorno del Mercatino di Natale di Varese 2025 in Piazza Monte Grappa. Oltre 30 casette di legno addobbate e illuminate trasformeranno la piazza in un vero villaggio natalizio, ricco di idee regalo, artigianato, prodotti tipici e specialità gastronomiche da tutta Italia – Tutte le informazioni

LEGGIUNO – Anche quest’anno, la magia del Natale avvolge Leggiuno, trasformando il borgo in un gioiello scintillante pronto a rivaleggiare con le strade e i vicinati più famosi del mondo, ma con un tocco di armonia corale che coinvolge l’intero paese. Le Lucine di Leggiuno aspettano grandi e piccini. In particolare segnaliamo: giovedì 26 dicembre alle 18.00 con il Coro dei Ragazzi dell’Oratorio, che proporrà un concerto con brani della tradizione natalizia. L’iniziativa prosegue venerdì 27 dicembre alle 18.00 e sabato 28 dicembre alle 18.00 con il Coro San Giovanni Battista di Caravate, impegnato in due concerti consecutivi dedicati al repertorio natalizio tradizionale. – Tutte le informazioni

Questo articolo è prodotto in partnership con Camera Condominiale Varese. Se desideri promuovere il tuo evento in questa sezione, inviaci un’email a marketing@varesenews.it

NATALE, SANTO STEFANO, WEEKEND

Varese – La meraviglia del Natale a Varese illumina tutta la città: nel periodo natalizio si accendono oltre 500 mila lucine nelle vie, vicoli e piazze cittadine. Lo spettacolo più atteso e sorprendente è senza dubbio il Giardino delle Meraviglie, nel bellissimo parco di Palazzo Estense: un allestimento scenografico che ogni anno, da sette anni a questa parte, si rinnova con installazioni uniche per incantare grandi e piccini. Quest’anno nel parco troverete più di 15 chilometri di fili luminosi che vestiranno aiuole, siepi ed alberi secolari, oltre a proiezioni, musica e tante sorprese. Insomma, un’esperienza da non perdere. Lo spettacolo di luci ai Giardini Estensi è visitabile, gratuito e aperto a tutti, da venerdì 28 novembre a lunedì 6 gennaio 2026, tutti i giorni dalle 17.30 alle 22.00. – Tutto il programma

Cuasso al Monte – Cuasso al Monte indossa il suo abito più luminoso: il Villaggio di Natale sta per aprire le porte alla comunità con una grande novità che promette emozioni per grandi e piccoli. Si trova la “pista di ghiaccio sostenibile” – zero consumo d’acqua e di elettricità, unica nel suo genere, cuore pulsante delle festività 2025 e simbolo di un Natale che unisce, diverte e fa sognare. – Tutto il programma

Laveno Mombello – Aperta la Pista del Ghiaccio nell’Area Gaggetto, attiva dal 6 dicembre fino al 18 gennaio. Al Parco di Villa Frua: accensione del Parco Incantato. Da lunedì 8 dicembre a martedì 6 gennaio, si apre il percorso diffuso del Paese dei Presepi, realizzato dalla Comunità Pastorale “Maria Madre della Chiesa” e dalla Pro Loco, capace di far rivivere lo spirito del Natale attraverso gli occhi e le mani di tanti cittadini. Su tutto veglia il Presepe Sommerso, posato in acqua dal 29 novembre e visitabile anche di sera, mentre le vie del centro e del Lungolago sono posate delle fitte luminarie grazie all’Associazione dei Commercianti, all’Amministrazione Comunale e alla Pro Loco.– Tutto il programma

Laveno Mombello – Mercoledì 24 dicembre nel pomeriggio, le Associazioni portano la Slitta di Babbo Natale nelle vie di Mombello e in quelle di Laveno per la gioia dei più piccoli. Dopo la S. Messa della Vigilia delle ore 21.00 in Chiesa S. Ambrogio (Chiesa Nuova), processione e posa in acqua del Gesù Bambino a cura dei sommozzatori dell’Associazione Amici del Presepe Sommerso. – Tutto il programma

Ispra – Anche quest’anno, a Ispra, la casa di Bruno Melchiori e sua moglie Antonietta si veste a festa in Via Europa, confermando una tradizione che la rende in un vero e proprio villaggio natalizio. Una passione che si rinnova ogni volta che si avvicinano le festività e che, da quattro decenni, illumina il periodo dell’Avvento attirando visitatori da tutta la provincia e persino oltre. La dedizione della coppia coinvolge l’intera famiglia ed è la perfetta espressione dello spirito natalizio. – Tutto il programma

Castiglione Olona – La mostra Il Bambino e san Giovannino. Nuovo capolavoro di Natale in Collegiata, che gode del patrocinio del Comune e della Pro Loco di Castiglione Olona, si svolgerà dal 6 dicembre 2025 al 6 febbraio 2026. Per festeggiare l’avvio dell’esposizione lunedì 8 dicembre saranno effettuate visite all’opera in prestito (ore 11.00 e ore 15.00): la visita Collegiata Natalizie, a cura di Laura Marazzi, richiede la prenotazione via mail (didattica@museocollegiata.it) e costa 6 euro. Sarà ripetuta, con le stesse modalità, martedì 16 dicembre (ore 15.00) e martedì 30 dicembre (ore 11.00). – Tutto il programma

Gorla Maggiore – Martedì 24 dicembre, a partire dalle 14.30, Piazza Martiri della Libertà si trasformerà in un piccolo villaggio natalizio, tra luci scintillanti, alberi decorati e l’attesa dell’ospite più speciale: Babbo Natale. – Tutto il programma

Lugano – Il centro cittadino, illuminato da un’atmosfera incantata, ospita bancarelle, chalet gastronomici e attrazioni che accompagneranno residenti e visitatori fino al 6 gennaio. Nel Parco Ciani, la pista di pattinaggio e il minigolf sul ghiaccio offrono divertimento per grandi e piccoli, mentre il Presepe sommerso nelle acque del lago e i giochi di luce sugli edifici storici arricchiscono l’atmosfera natalizia. Per i più piccoli, il Villaggio Family all’Asilo Ciani propone giochi e intrattenimenti, rendendo il Natale ancora più speciale. Attenzione agli orari e ai giorni di apertura e chiusura. – Tutto il programma

SABATO 27 E DOMENICA 28 DICEMBRE

Sacro Monte di Varese – Torna uno degli eventi più suggestivi delle feste natalizie a Varese: domenica 28 si terrà la tradizionale Fiaccolata di fine anno al Sacro Monte, con camminata notturna lungo la Via Sacra.

Il ritrovo è alla Prima Cappella alle 20.30: qui verranno consegnate ai partecipanti le candele per illuminare il percorso. L’arrivo è alla terrazza del Mosè, dove come sempre ad accogliere i partecipanti ci saranno le musiche natalizie dell’Associazione Filarmonica di Comerio, e il vin brulé, tè, panettone e pandoro a cura del Gruppo Alpini di Varese. Per l’occasione, dalle 21 alle 23 la Casa Museo Lodovico Pogliaghi sarà eccezionalmente aperta e visitabile ad offerta libera. – Tutto il programma

Laveno Mombello – Ritorna anche quest’anno l’appuntamento di Santo Stefano con l’Ammazzapanettone, tradizionale salita in notturna da Laveno a Vararo. La partenza è alle ore 17.00 da Piazza Italia a Laveno. Saliremo lungo la mulattiera da Monteggia a Casere per arrivare su strada a Vararo. Lunghezza 4,0km, dislivello 550m, tempo di percorrenza 1h30′ (solo la salita). Organizzato da Cai Laveno. – Tutto il programma

Cavaria con Premezzo – Cammino, natura e atmosfera natalizia: sabato 27 dicembre 2025 il Gruppo di Cammino Carnaghese “GCC San Martino” propone una camminata speciale sul Sentiero dei “Presepi nel Bosco”, all’interno del Parco della Valle del Boia, tra Cavaria con Premezzo e dintorni. Il ritrovo è anticipato alle ore 13.00 al parchetto di via Svevo a Carnago (detto anche “Parco di via I Maggio”). – Tutto il programma

Laveno Mombello – Sabato 27 dicembre, alle ore 15.30, il lungolago di Laveno Mombello (viale De Angeli) ospiterà “Il carretto di Natale”, spettacolo itinerante proposto dalla compagnia Claudio e Consuelo. – Tutto il programma

Casalzuigno – Domenica 28 dicembre 2025 alle 20.30, il Teatro dell’Oratorio di Casalzuigno apre le sue porte a una serata speciale dedicata a due pilastri della canzone d’autore italiana: Fabrizio De André e Francesco Guccini. L’appuntamento, a ingresso libero, è promosso dalla Pro Loco Casalzuigno. – Tutto il programma

Ispra – Domenica 28 dicembre, alle ore 16.30, la Sala Serra di Ispra (Salita San Gabriele 68) ospiterà lo spettacolo La Bella e la Bestia, quattordicesimo appuntamento della Rassegna Parade inserita nel progetto “Tutti sull’Arca!”. Lo spettacolo, una rivisitazione teatrale della celebre fiaba, è proposto da Teatro Blu di Cadegliano ed è realizzato con il patrocinio del Comune di Ispra e il sostegno della Fondazione Comunitaria del Varesotto. L’ingresso è a offerta libera. – Tutto il programma

Ternate – La biblioteca di Ternate si trasforma in una sala cinematografica per un doppio appuntamento di Natale. Sabato 27 dicembre lo spazio comunale ospiterà due proiezioni gratuite pensate per emozionare tutte le età. Si parte nel pomeriggio alle 16:30 con il film di animazione Le Cinque Leggende, per catapultare i bambini e le famiglie nel clima magico delle feste. La programmazione prosegue in serata alle 20:45 con la commedia romantica L’amore non va in vacanza. La pellicola, che vede protagoniste Kate Winslet e Cameron Diaz, è il film ideale per trascorrere insieme un momento di leggerezza nel cuore delle festività. L’ingresso in biblioteca per entrambe le proiezioni è libero e aperto a tutti senza necessità di prenotazione. – Tutto il programma

Busto Arsizio – Nell’ultima domenica del 2025, la stagione teatrale per famiglie Primi Applausi propone il Capodanno dei bambini. Pandizenzero è il titolo dello spettacolo della compagnia Teatro del Buratto magico, poetico e pieno di sogni, scelto per celebrare questo evento domenica 28 dicembre , dalle ore 17 al Teatro San Giovanni Bosco, in via Bergamo 12, a Busto Arsizio. – Tutto il programma

PRESEPI

Laveno Mombello – Immancabile per la tradizione del Lago Maggiore, il Presepe Sommerso di Laveno Mombello, posato in acqua.

Garabiolo – La magia del Natale si rinnova anche quest’anno a Garabiolo con la 15a edizione della Rassegna di Presepi, un itinerario che unisce l’atmosfera natalizia al paesaggio del piccolo borgo, da scoprire passo dopo passo. Decine di installazioni danno vita ad un’affascinante esposizione a cielo aperto che offre una cornice naturale, rende unico ogni scorcio e svela le Natività, realizzate con cura e fantasia da appassionati curatori per regalare a piccoli e grandi una passeggiata nel Natale più autentico. Il percorso è visitabile 24 ore su 24 ma è all’imbrunire che la magia si rivela davvero con le lucine accese che rendono ancora più carico di suggestione l’itinerario, dove il paesaggio naturale si fonde armoniosamente con le tipiche costruzioni in pietra che caratterizzano le vie, le piazze, i cortili e l’antico lavatoio. – Tutte le informazioni

Leggiuno – Il presepe in barca ad Arolo che ricorda il pescatore Cecco. La creazione attraccata sul lungolago della frazione di Leggiuno è un gesto d’affetto per un amico che non c’è più. – Tutte le informazioni

Porto Ceresio – Porto Ceresio si prepara a vivere un Natale speciale con la 20ª edizione della Mostra dei Presepi e la 10ª edizione della Passeggiata dei Presepi, in programma dal 14 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026. Un doppio traguardo che conferma quanto questa tradizione, nata nel 2006 da un’intuizione di Aralda, sia diventata parte dell’identità del paese. – Tutte le informazioni

Arcumeggia – A partire dal 7 dicembre, giorno di Sant’Ambrogio – patrono di Arcumeggia – e fino al 6 gennaio, gli abitanti riproporranno una tradizione inaugurata nel 2019: lungo vie, fontane, lavatoi, angoli suggestivi e presso la chiesa saranno esposti e illuminati numerosi presepi artigianali, realizzati con creatività e cura dalla comunità locale. Domenica 4 gennaio, in collaborazione con la Comunità Pastorale San Giovanni Paolo II – che riunisce le parrocchie di Arcumeggia, Casalzuigno, Cuveglio, Cuvio, Cavona e Duno – verrà proposto per la prima volta un “Presepio Vivente” nel cuore del borgo. La rappresentazione inizierà alle 17.15 circa. Anche in questo caso, in caso di maltempo l’evento sarà annullato. – Tutte le informazioni

Marnate – La chiesetta in piazza IV Novembre a Marnate ospita la mostra dei presepi fatti dai volontari. – Tutte le informazioni

Crodo – Per Natale la Valle Antigorio torna a vestirsi di luce e riflessi d’acqua: da sabato 6 dicembre 2025 e fino a domenica 11 gennaio 2026, Crodo e le sue frazioni ospitano la nuova edizione di Presepi sull’acqua, un percorso che negli anni si è trasformato in uno degli appuntamenti natalizi più sorprendenti del Nord Italia. Sono 71 le Natività allestite in un itinerario open air che attraversa fontane, lavatoi storici e corsi d’acqua alpini, un museo diffuso reso possibile dall’instancabile lavoro di centinaia di curatori, famiglie e gruppi locali. – Tutte le informazioni

CINEMA

Natale 2025 al cinema: ecco i film nelle sale. Una programmazione varia quella al cinema per Natale 2025. Accanto ai grandi titoli capaci di attrarre il pubblico delle feste, il cartellone di quest’anno propone una selezione più articolata. – I film in sala

LIBRI DA LEGGERE



Come ogni anno, vi proponiamo una serie di libri consigliati dai giornalisti e dalle giornaliste della redazione. All’interno di questa lista trovate moltissimi titoli della narrativa contemporanea e di diverse case editrici. Buona lettura. – Leggi qui