Che scuola fai? In diretta a Radio Materia i rappresentanti dell’istituto Einaudi di Varese

Mercoledì 17 dicembre, alle ore 15.00, saranno ospiti alla trasmissione di Radio Materia (www.radiomateria.it) “Che Scuola Fai?” i rappresentanti, neo eletti dell’IPSSCTS Einaudi di Varese.

Hayk Compagnoni, Manuel Pagani e Riccardo Dell’Aglio racconteranno cosa significhi questa lunga sigla IPSSCTS, quali percorsi.

Ma ci spiegheranno anche come si sta nelle due sedi di via Bertolone e di via Trentini, quali sono gli argomenti “cool”, quali i loro sogni e le esperienze che stanno vivendo.

Contatti

Se volete porre domande potete scrivere a radiomateriavn@gmail.com

O mandare un messaggio whatsapp al nr +39 353 484 8857

