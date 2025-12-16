Varese News

Che scuola fai? In diretta a Radio Materia i rappresentanti dell’istituto Einaudi di Varese

Ospiti in studio saranno i quattro rappresentanti degli studenti Leonardo, Gabriel, Nicola e Simone. Inizio alle ore 15. I contatti per porre domande

Varese

È una scuola complessa, tanti indirizzi, due sedi, molti progetti.
Mercoledì 17 dicembre, alle ore 15.00, saranno ospiti alla trasmissione di Radio Materia (www.radiomateria.it) “Che Scuola Fai?”  i rappresentanti, neo eletti dell’IPSSCTS Einaudi di Varese.

Hayk Compagnoni, Manuel Pagani e Riccardo Dell’Aglio racconteranno cosa significhi questa lunga sigla IPSSCTS, quali percorsi.
Ma ci spiegheranno anche come si sta nelle due sedi di via Bertolone e di via Trentini, quali sono gli argomenti “cool”, quali i loro sogni e le esperienze che stanno vivendo.

Se volete porre domande potete scrivere a radiomateriavn@gmail.com
O mandare un messaggio whatsapp al nr +39 353 484 8857

Pubblicato il 16 Dicembre 2025
