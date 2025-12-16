Che scuola fai? In diretta a Radio Materia i rappresentanti dell’istituto Einaudi di Varese
Ospiti in studio saranno i quattro rappresentanti degli studenti Leonardo, Gabriel, Nicola e Simone. Inizio alle ore 15. I contatti per porre domande
È una scuola complessa, tanti indirizzi, due sedi, molti progetti.
Mercoledì 17 dicembre, alle ore 15.00, saranno ospiti alla trasmissione di Radio Materia (www.radiomateria.it) “Che Scuola Fai?” i rappresentanti, neo eletti dell’IPSSCTS Einaudi di Varese.
Hayk Compagnoni, Manuel Pagani e Riccardo Dell’Aglio racconteranno cosa significhi questa lunga sigla IPSSCTS, quali percorsi.
Ma ci spiegheranno anche come si sta nelle due sedi di via Bertolone e di via Trentini, quali sono gli argomenti “cool”, quali i loro sogni e le esperienze che stanno vivendo.
Contatti
Se volete porre domande potete scrivere a radiomateriavn@gmail.com
O mandare un messaggio whatsapp al nr +39 353 484 8857
Le puntate precedenti
La puntata del liceo Cairoli di Varese
La puntata del liceo Manzoni di Varese
La puntata del liceo Ferraris di Varese
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
gbottinelli su Ciclabile di viale Belforte a Varese, commercianti sul piede di guerra
Fabrizio Tamborini su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
BarbaraFede su “La sicurezza non è solo del nostro sindaco, ma di tutti i cittadini”. Gallarate in piazza contro l’odio
Bustocco-71 su Pro Patria - Dolomiti Bellunesi, la partita in diretta
Viacolvento su Polizia Locale di Gallarate in via Aleardi? "Scelta assurda"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.