Che scuola fai? In diretta a Radio Materia i rappresentanti dell’istituto Geymonat di Tradate
Ospiti in studio saranno i quattro rappresentanti degli studenti Leonardo, Gabriel, Nicola e Simone. Inizio alle ore 15. I contatti per porre domande
Il loro istituto è nel plesso di via Gramsci a Tradate che ospita anche il Montale e l’istituto Don Milani.
Il Geymonat, che frequentano, è un istituto superiore a forte valenza tecnico tecnologica: c’è il percorso tecnico e c’è quello liceale dello scientifico scienze applicate.
Mercoledì 10 dicembre, alle ore 15.00, saranno ospiti alla trasmissione di Radio Materia (www.radiomateria.it) “Che Scuola Fai?” Saranno ospiti i rappresentanti, neo eletti, Leonardo Patti, Gabriel Casillo, Nicola Zannini e Simone Buzzetti.
Contatti
Se volete porre domande potete scrivere a radiomateriavn@gmail.com
O mandare un messaggio whatsapp al nr +39 353 484 8857
Le puntate precedenti
La puntata del liceo Cairoli di Varese
La puntata del liceo Manzoni di Varese
