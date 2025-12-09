Varese News

Che scuola fai? In diretta a Radio Materia i rappresentanti dell’istituto Geymonat di Tradate

Ospiti in studio saranno i quattro rappresentanti degli studenti Leonardo, Gabriel, Nicola e Simone. Inizio alle ore 15. I contatti per porre domande

Scuole Tradate - Istituto Geymonat

Il loro istituto è nel plesso di via Gramsci a Tradate che ospita anche il Montale e l’istituto Don Milani.
Il Geymonat, che frequentano, è un istituto superiore a forte valenza tecnico tecnologica: c’è il percorso tecnico e c’è quello liceale dello scientifico scienze applicate.

Mercoledì 10 dicembre, alle ore 15.00, saranno ospiti alla trasmissione di Radio Materia (www.radiomateria.it) “Che Scuola Fai?” Saranno ospiti i rappresentanti, neo eletti, Leonardo Patti, Gabriel Casillo, Nicola Zannini e Simone Buzzetti.

Contatti

Se volete porre domande potete scrivere a radiomateriavn@gmail.com

O mandare un messaggio whatsapp al nr +39 353 484 8857

Pubblicato il 09 Dicembre 2025
