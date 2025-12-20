Ci eravamo tanto amati: cinque ex sfidano la Openjobmetis a Masnago

Le storie, gli incroci, le ricorrenze sull’asse sportivo tra Varese e Trieste sono molto numerose. Toccano anche il calcio – ricordate il trasferimento di gran parte della squadra biancorossa nella città giuliana a metà anni Ottanta? – ma è sui parquet del basket che questo interscambio è particolarmente corposo.

Dai tempi di Dacio Bianchi – dalla Lombardia al confine est – ai playoff di Serie B tra Stefanel e Robur, all’approdo sotto al Sacro Monte di “tali” Gianmarco Pozzecco (che è nato a Gorizia ma è triestino a tutti gli effetti) e Alessandro De Pol, fino ai travasi in tempi recenti come quello di Daniele Cavaliero o di Giancarlo Ferrero. Oggi sono cinque, tra campo e scrivania, gli ex varesini che indossano l’alabarda: Ruzzier, mulo doc, passò dalla Openjobmetis e si è rilanciato nella sua città, Ross e Brown sono legati all’epopea degli Indimenticabili (ma hanno rifiutato il ritorno), Moretti è approdato quest’anno sull’Adriatico. E Michael Arcieri è rimpianto da tanti, a Varese, e forse Luis Scola si è pentito di quel matrimonio breve che non venne allungato. Infine, parlando di attualità, c’è anche Davide Alviti che a Trieste si è rivelato giocatore di alto livello, guadagnando l’azzurro e la chiamata di Milano.

Insomma, quelle che si affronteranno domenica 21 dicembre (ore 20) è una partita di quelle tra avversari che si conoscono bene anche se sulla carta sono destinati ad abitare in zone differenti di classifica. Trieste – proprietà e tanti dollari americani – ci ha preso gusto l’anno scorso ed è ripartita con grandi ambizioni anche se si presenterà a Masnago con qualche mal di pancia. Il campionato è buono ma non ottimo (6 vinte, 5 perse), in coppa è arrivata una brutta sconfitta in settimana con frizioni tra l’ex Laker Toscano-Anderson e coach Israel Gonzalez mentre il pivottone Mady Sissoko si è fatto male e non giocherà.

Tutto questo però non permette di prevedere una Trieste battuta, anzi: i giuliani hanno in rosa fior di giocatori (Colbey e Markell, ovviamente, ma anche lo stesso Toscano, l’ala Uthoff e il bomber Ramsey) e senza Sissoko potrebbero adottare quintetti ancora più veloci, bassi e imprevedibili, sbilanciati sul settore guardia. Insomma, sarà dura e lo si sapeva: la OJM torna a giocare in casa dopo la figuraccia con Udine che – va dato atto – è stato l’unico vero down da quando in squadra c’è Ike Iroegbu (anche se le vittorie in questo periodo sono state solo due).

Quella con Trieste sarà anche la prima partita dopo il corposo rafforzamento societario annunciato da Scola (con l’ingresso pesante del gruppo Tigros): inutile dire che sarebbe bello festeggiare anche in campo per consolidare la classifica e non solo le visure camerali. Si cominicia – abbiamo detto – alle 20 al crepuscolo della 12a giornata, l’ultima prima di Natale. Poi ci si ritroverà a Trapani il 28, sul campo più al centro dell’attenzione di questi mesi.

LUCI A MASNAGO – Riascolta la puntata di giovedì dedicata all’aumento di capitale biancorosso:

DIRETTAVN – La partita di Masnago sarà raccontata da VareseNews in tempo reale attraverso il consueto liveblog, aperto da venerdì pomeriggio con notizie, curiosità, statistiche e con il sondaggio-pronostico sul match. Poi dalle 19,15 circa di domenica il racconto azione per azione del match. Per accedere al live è sufficiente CLICCARE QUI.