Ciceri: “Il rigore del Saluzzo inesistente, c’è tanta rabbia”

SALUZZO – VARESE 1-1 | LA SALA STAMPA

ANDREA CICERI (Allenatore Varese): C’è tanta rabbia per il modo in cui è maturato il risultato finale, soprattutto perché la prestazione c’è stata ed è stata di livello. La squadra ha fatto una grande partita contro una delle formazioni che gioca meglio nel girone, abituata a fare un lungo e qualitativo possesso palla. Oggi, però, siamo riusciti a sporcare la loro manovra e a fare bene noi, interpretando al meglio il piano gara preparato. Eravamo in vantaggio e, nonostante le mischie finali e il loro arrembaggio conclusivo, sembrava una partita che potevamo portare a casa o quantomeno chiudere in parità. Il rigore poi, rivisto, è inesistente e questo fa davvero rabbia: Barzotti arriva nettamente prima sulla palla e la rinvia, da lì poteva partire addirittura un nostro contropiede. In presa diretta l’intervento sembrava già pulito, la revisione lo ha confermato, ma nonostante i tentativi di confronto con l’arbitro e l’assistente la decisione è rimasta. Vincere a Saluzzo è già complicato, dover lottare anche contro episodi del genere lo diventa ancora di più. Detto questo, la reazione nei minuti finali c’è stata: anche grazie all’espulsione il Varese si è riversato in avanti, creando le condizioni per provare a vincerla. È la dimostrazione che la squadra ha definitivamente superato il periodo di crisi.

CICERI 2: Ho sempre detto che quella crisi era legata ai risultati, non alle prestazioni, che erano già in crescita. Oggi la squadra sta bene, sia mentalmente sia dal punto di vista atletico, e si è visto chiaramente. Non ho fatto molti cambi perché i giocatori in campo stavano bene e avevano ancora energie, nonostante in panchina ci fossero alternative in ottime condizioni. C’è fiducia, c’è mentalità, si percepisce anche dal tentativo costante di andare a cercare la vittoria fino all’ultimo. Le partite restano difficili e lo saranno sempre, ma in questo momento, sotto l’aspetto della fiducia e dell’atteggiamento, la squadra sta sicuramente bene.

MATTEO BARZOTTI (giocatore Varese): Purtroppo un episodio finisce per pregiudicare una prestazione che, secondo me, è stata ottima da parte di tutti, soprattutto contro una squadra forte come il Saluzzo, che ha il miglior attacco del campionato. Siamo riusciti a limitarli bene, abbiamo difeso con ordine e siamo anche passati in vantaggio: fino a quel momento era tutto stato praticamente perfetto. Poi arriva un episodio che è difficile da spiegare, perché l’arbitro sostiene che io non tocchi la palla, mentre per me è evidente il contrario; anche il guardalinee mi ha detto di non essere riuscito a vedere l’azione, e addirittura l’avversario ha ammesso di essere “abboccato”. Sono situazioni incredibili che purtroppo condizionano l’intera partita. Guardando però agli aspetti positivi, il gol è importante per me: segnare dà sempre fiducia a un attaccante ed è il frutto di una prestazione di squadra. Resta sicuramente un po’ di amaro in bocca, perché venivamo da una serie di buoni risultati e anche oggi eravamo lì, sarebbe stata un’ulteriore iniezione di fiducia. Ora dobbiamo essere bravi a lasciarci alle spalle questa amarezza e continuare a mettere in fila buone prestazioni, pensando all’ultima partita per chiudere bene il girone d’andata.

APPUNTAMENTO SU RADIO MATERIA

Appuntamento con lo sport a Radio Materia, la nuova web radio di VareseNews. Si parlerà degli eventi sportivi del fine settimana tutti i lunedì alle ore 14. In studio Francesco Mazzoleni insieme a Orlando Mastrillo per parlare dei risultati e degli spunti offerti dagli atleti e dalle squadre della provincia di Varese. Per collegarsi a Radio Materia è sufficiente CLICCARE QUI.