Ciclabile di viale Belforte a Varese, commercianti sul piede di guerra

«La nuova viabilità prevista per il comparto Belforte a Varese sarà un danno per tutte le attività commerciali della zona, tra cui molte storiche». A dirlo, nella sede di Confcommercio Ascom Varese, una delegazione di una decina di negozianti che proprio nella sede dei commercianti ha tenuto una prima riunione per analizzare i risultati di un cantiere in corso che per i commercianti del circondario sta diventando un problema.

In questo primo incontro si è cominciato a studiare nel dettaglio le modifiche che avverranno nella circolazione, cercando di capire i riflessi che ci saranno sul commercio. I negozianti presenti, una volta appreso l’impatto del progetto, hanno manifestato un forte dissenso e la preoccupazione di essere costretti a chiudere, o a ridimensionare drasticamente, l’attività commerciale.

Le modifiche viabilistiche della ciclabile (E non solo)

Secondo i commercianti della zona, la costruzione delle nuova pista ciclabile in viale Belforte «Andrà a limitare notevolmente la possibilità di accedere alle strutture commerciali presenti sul viale, soprattutto per quelle attività che vengono rifornite da mezzi di grandi dimensioni» spiegano.

La ciclabile cambierà l’ultimo tratto di viale Belforte, dove si viaggerà su un’unica corsia.

Conclusa la ciclabile sarà la volta di via Carcano, che – secondo il progetto del comune di Varese presentato in occasione dell’apertura dei due grandi negozi nella via – vedrà invece regolare il traffico con un doppio senso di marcia. Lo stesso sarà per via Ledro e l’ultimo tratto di via Tonale verso viale Belforte.

Un altro importante cambio nella viabilità sarà che dalla via Tonale non si potrà più svoltare su viale Belforte verso Biumo Inferiore, ma soltanto proseguire in direzione Malnate. Questo comporterà una drastica riduzione del passaggio di auto nel tratto di viale Belforte che va dal semaforo nel “trivio” di via Cortina d’Ampezzo verso Biumo Inferiore. Questo però andrà a creare, a parere degli operatori commerciali, un sovraccarico di traffico sulla via Carcano, che però potrà far piacere alle medie strutture di vendita recentemente insediate in quel tratto.

LA CICLABILE PROSEGUE, I COMMERCIANTI PROTESTANO

Altra problematica per i commercianti si pone dal tratto di viale Belforte che va da via Tito Molina fino alla concessionaria Audi (incrocio via Zugna), dove è previsto il completamento della via ciclabile sul lato destro della carreggiata verso Malnate, che «di fatto impedirà ai potenziali clienti delle attività commerciali del viale di effettuare fermate di breve periodo».

Questo ulteriore cambiamento della viabilità arriva per i commercianti come una doccia fredda: a fronte del passaggio pressoché nullo di ciclisti, i negozianti auspicavano l’eliminazione della pista ciclabile a raso. Per questo la scelta del Comune di strutturarla maggiormente, dotandola di cordolo e paletti dissuasori, viene recepita come «Uno spreco di risorse pubbliche che non porta alcun vantaggio alla collettività, e addirittura porterà sicuramente danno all’economia del comparto».

A commentare in particolare sono stati alcuni negozianti di viale Belforte: «Questo intervento ci penalizza fortemente: si stima che su 100 auto, 60 non passeranno più davanti ai nostri negozi – spiega Gianangelo Guidali di 2G Car Srl – Anche la consegna della merce sarà sicuramente un problema, che potrebbe condizionare negativamente la viabilità»

A lui si aggiunge Sara Tringale, del Bar La Bussola:«La conseguenza più immediata, dovuta al calo di lavoro, sarà quella di dover licenziare il personale in esubero»

«Sono uno dei pochissimi calzolai rimasti in Varese. Ostacolare i miei clienti nel raggiungere il negozio potrebbe comportare davvero la fine della mia attività storica» commenta invece Dario Cafà del calzolaio Original Miniature.

LE PROSSIME AZIONI

L’incontro di questa mattina è solo l’inizio di una serie di serate tra negozianti interessati alla questione: mercoledì 17 dicembre, alle 20, si terrà in Confcommercio Ascom Varese – via Valle Venosta 4 – una assemblea con i negozianti del comparto per decidere le prossime mosse.