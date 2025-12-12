Ciclista investito a Gorla Minore, uomo di 55 anni in ospedale

Un uomo di 55 anni è stato investito mentre viaggiava a bordo di una bici a Gorla Minore nel tardo pomeriggio di venerdì 12 dicembre. (Foto di repertorio)

Lo scontro si è verificato poco dopo le 17:00 lungo la circonvallazione. Nell’incidente, l’uomo in bici ha riportato delle ferite, ma non era in condizioni talmente gravi da metterne a rischio la vita. I soccorritori, intervenuti con un’ambulanza e un’automedica hanno trasportato il ferito all’ospedale di Legnano per le cure necessarie.

A supporto dei soccorritori e per garantire che le operazioni si svolgessero in sicurezza, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Saronno.