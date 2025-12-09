Cigni con le scarpe da corsa: la nuova Atletica Luino si fa notare

Nelle ultime settimane, le strade della provincia di Varese sono state attraversate da un gruppo di corridori piuttosto particolari. Indossano magliette celesti, facilmente riconoscibili, e non passano inosservati. Ma non sono solo corridori: tra di loro ci sono anche “cigni” con scarpe da corsa. Un’immagine insolita che ha suscitato curiosità e ha rivelato un progetto sportivo che sta crescendo, o meglio, tornando.

Si tratta della Asd Atletica Luino, società sportiva che, dopo una pausa, è tornata a farsi sentire sul territorio. In questi mesi l’associazione è riuscita a costituire un consiglio direttivo di ferro, che farà da traino ad Atletica Luino per una stagione 2026 ricca di impegni. Accanto al nuovo gruppo di atleti motivati, la società sta lavorando alla nascita di scuole di atletica dedicate ai ragazzi e ai meno giovani: a breve apriranno sia le iscrizioni sia i tesseramenti Fidal. Non solo asfalto e non solo pista, dunque, ma anche camminate e corse in montagna, in un ventaglio di attività che punta a coinvolgere un pubblico sempre più ampio.

La curiosa presenza dei “cigni” ha fatto sorridere molti passanti e, in parte, alimenta ancora un alone di mistero. Quel che è certo è che l’Asd ha già in mente altre iniziative – e pare che, in futuro, potrebbero entrare in gioco anche alcuni amici a quattro zampe. Ma, per ora, nulla è stato svelato: quale sarà il ruolo dei cani in questo nuovo capitolo sportivo?

Nel frattempo, il nuovo presidente dell’Asd Fabrizio Luglio fa sapere: “Auguriamo a tutti un felice Natale, naturalmente a tinte azzurre, e invitiamo chiunque fosse interessato a partecipare a questo nuovo percorso sportivo”.

Per maggiori informazioni: Fabrizio 347 2989019 / luglio1970@gmail.com