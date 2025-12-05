Cinque auto distrutte a Varese in via Gorizia, arriva la polizia: due in manette

Specchietti sfasciati, vetri rotti utilizzando tondini in ferro da cantiere come mazze per sfondare, segnare, rovinare.

Ma è arrivata la Polizia, che ha fatto scattare le manette per danneggiamento e furto aggravato. È successo giovedì pomeriggio in via Gorizia, dove due persone senza fissa dimora e in preda ai pesanti fumi dell’alcol sono state sorprese mentre vandalizzavano le auto parcheggiate all’incrocio con via Marzorati, nella zona della chiesa della Brunella, a Varese.

In quei momenti il 112 ha ricevuto le chiamate di soccorso di alcuni cittadini spaventati per quanto stava accadendo. Così le auto di servizio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – le Volanti – della Polizia di Stato sono entrate in azione.

Gli agenti si sono trovati davanti ai due uomini completamente ubriachi, già ben noti agli uffici della Questura: cittadini italiani senza fissa dimora, uno classe 1995, l’altro 1988, e il più giovane già arrestato di recente e rimesso in libertà per reati analoghi.

I due sono finiti in camera di sicurezza della Questura e portati di fronte al giudice venerdì mattina per il rito direttissimo. Il legale ha chiesto termini a difesa e la procedura d’arresto è stata ritenuta corretta; entrambi si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Dovranno presentarsi quotidianamente alla Polizia perché gravati dalla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Sono accusati di danneggiamento aggravato e tentato furto