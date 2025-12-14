Varese News

Civetta rimasta intrappolata in una canna fumaria: salvata dai vigili del fuoco in via Tasso

L’intervento alle 8 del mattino a Varese: il rapace, recuperato in buone condizioni, è stato affidato a un veterinario per accertamenti

Intervento insolito domenica mattina, alle ore 8, per i Vigili del fuoco di Varese, chiamati in via Tasso per soccorrere una civetta rimasta incastrata nella canna fumaria di un’abitazione.

L’animale, probabilmente entrato accidentalmente nel condotto durante la notte, non riusciva più a liberarsi. Gli operatori, giunti sul posto con una squadra dedicata, hanno proceduto a smontare una parte del camino per raggiungere il rapace e trarlo in salvo.

La civetta è apparsa in buono stato di salute, ma per sicurezza è stata affidata alle cure di un veterinario, che effettuerà gli accertamenti necessari prima di un eventuale rilascio in natura.

L’intervento si è concluso senza ulteriori criticità, suscitando l’interesse e la gratitudine dei residenti per la tempestiva operazione dei soccorritori.

