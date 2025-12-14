Civetta rimasta intrappolata in una canna fumaria: salvata dai vigili del fuoco in via Tasso
L’intervento alle 8 del mattino a Varese: il rapace, recuperato in buone condizioni, è stato affidato a un veterinario per accertamenti
Intervento insolito domenica mattina, alle ore 8, per i Vigili del fuoco di Varese, chiamati in via Tasso per soccorrere una civetta rimasta incastrata nella canna fumaria di un’abitazione.
L’animale, probabilmente entrato accidentalmente nel condotto durante la notte, non riusciva più a liberarsi. Gli operatori, giunti sul posto con una squadra dedicata, hanno proceduto a smontare una parte del camino per raggiungere il rapace e trarlo in salvo.
La civetta è apparsa in buono stato di salute, ma per sicurezza è stata affidata alle cure di un veterinario, che effettuerà gli accertamenti necessari prima di un eventuale rilascio in natura.
L’intervento si è concluso senza ulteriori criticità, suscitando l’interesse e la gratitudine dei residenti per la tempestiva operazione dei soccorritori.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
gbottinelli su Ciclabile di viale Belforte a Varese, commercianti sul piede di guerra
Fabrizio Tamborini su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
BarbaraFede su “La sicurezza non è solo del nostro sindaco, ma di tutti i cittadini”. Gallarate in piazza contro l’odio
Bustocco-71 su Pro Patria - Dolomiti Bellunesi, la partita in diretta
Viacolvento su Polizia Locale di Gallarate in via Aleardi? "Scelta assurda"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.