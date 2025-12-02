Cocquio Trevisago accende il dicembre: spettacoli per bambini, musica d’autore e un Natale tutto da ascoltare

Cocquio Trevisago inaugura il mese di dicembre con una serie di appuntamenti culturali gratuiti pensati per coinvolgere grandi e piccoli, tra teatro, musica e tradizione. Un calendario ricco, distribuito nelle frazioni di Caldana, che anticipa l’atmosfera delle festività con proposte di qualità.

Il primo evento è dedicato ai bambini: sabato 6 dicembre alle ore 16, al Teatro SOMS di Via Malgarini, andrà in scena NENA, uno spettacolo comico e poetico (foto) che affronta il tema dei diritti dei più piccoli. Una rappresentazione interattiva, in cui i bambini diventano protagonisti insieme all’attrice Arianna Rolandi. Lo spettacolo – prodotto da Teatro Blu, con scene e costumi della compagnia, musiche di Robert Gorick e regia di Silvia Priori – durerà 45 minuti e promette emozioni, sorrisi e riflessioni.

L’atmosfera cambia lunedì 8 dicembre alle 17.30, quando la Chiesa di Santa Maria Assunta in contrada Carnisio ospiterà un concerto di grande prestigio. Sul palco (o meglio, davanti all’altare) si esibirà il celebre chitarrista e compositore brasiliano Marcos Vinicius, artista di fama internazionale. Il programma accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale dal repertorio antico – con brani di Praetorius e Telemann – fino ai capolavori più moderni, tra cui Astor Piazzolla. Un’occasione rara per ascoltare un virtuoso di questo livello in un contesto così raccolto e suggestivo.

E non è tutto: il Comune anticipa che la stagione teatrale si chiuderà sabato 13 dicembre alle 21 con il tradizionale concerto di Natale. Un appuntamento ormai attesissimo, di cui verranno svelati i dettagli nei prossimi giorni.

Tutti gli eventi sono gratuiti, un invito aperto alla cittadinanza per condividere cultura, bellezza e comunità, accendendo insieme lo spirito del Natale.