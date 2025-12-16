Comune bacchetta il BasketBall Gallarate: criticità nella palestra di via Sottocosta

Con una lettera piuttosto circostanziata e corredata da numerose fotografie (tra cui quella in apertura di articolo), il Comune di Gallarate ha sollevato una serie di rilievi destinati al BasketBall Gallarate, la società cittadina che milita in Serie B Interregionale e che gioca le proprie gare interne nella palestra di via Sottocosta. Proprio quest’ultimo impianto è al centro della “tirata d’orecchie” da parte del Comune che richiede una serie di delucidazioni in merito alle criticità rilevate nel corso di un sopralluogo effettuato lo scorso 19 novembre.

Nel documento vengono contestate diverse situazioni che riguardano la zona esterna al palasport, il corridoio al di sotto delle tribune, i bagni per disabili (dove è stato stoccato materiale della società), lo spogliatoio destinato agli ufficiali di gara e la tribuna. In quest’ultima area è contastata la presenza di un bancone da bar, frigoriferi e spine per bevande «in assenza di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, attività non prevista nella struttura» scrivono da Palazzo Borghi.

La società biancoblu ha risposto con una lettera firmata dal presidente Luigi Valentino e improntata alla massima collaborazione: «Confermiamo di avere preso piena visione delle criticità e di voler collaborare per la loro corretta gestione e risoluzione, nell’interesse di tutti gli utilizzatori della struttura – spiega il numero uno del BBG – Ci scusiamo per le criticità riscontrate durante il sopralluogo e desideriamo rappresentare che in questo periodo dell’anno – complice l’imminenza delle festività natalizie e il conseguente ridotto organico operativo – alcune attività richiederanno qualche giorno aggiuntivo per poter essere completate in modo ordinato e definitivo. Ciò nonostante, confermiamo fin da subito la nostra piena disponibilità a collaborare e a procedere alla soluzione di quanto richiesto».

Valentino quindi elenca una serie di provvedimenti già messi in atto per risolvere le situazioni contestate e, riguardo alla situazione rilevata sulla tribuna, richiede «la possibilità di un confronto con l’Ufficio Sport per definire con precisione quali elementi possano eventualmente essere mantenuti come dotazione funzionale delle attività sportive (piccoli arredi di supporto, espositori informativi…), anche tenuto conto che la convivenza con l’Istituto scolastico è sempre stata improntata alla massima collaborazione e che, fino ad oggi, l’organizzazione condivisa degli spazi non aveva creato alcun disagio. Riteniamo che un allineamento comune possa evitare interventi non necessari e allo stesso tempo garantire la piena conformità all’utilizzo autorizzato della struttura».

Non è sfuggito però il fatto che i rilievi del Comune siano arrivati nel giorno in cui Thomas Valentino – figlio di Luigi e riconosciuto “motore” di numerose iniziative legate al BBG e all’Hub del Sempione – si è dimesso dal proprio ruolo di consigliere comunale a Gallarate. QUI l’articolo nel quale si parla del suo addio agli scranni di Palazzo Borghi.