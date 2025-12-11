Varese News

Gallarate/Malpensa

Comunità e tradizione: a Maddalena la Fiaccolata di Natale

L’iniziativa, organizzata da Anffas Ticino e dalla cooperativa sociale Radici nel Fiume, con il patrocinio del Comune di Somma Lombardo

fiaccolata maddalena

La frazione Maddalena di Somma Lombardo si prepara a vivere uno dei momenti più attesi del periodo natalizio: la Fiaccolata di Natale, in programma venerdì 19 dicembre 2025. L’iniziativa, organizzata da Anffas Ticino e dalla cooperativa sociale Radici nel Fiume, con il patrocinio del Comune di Somma Lombardo, propone un percorso suggestivo illuminato dal fuoco delle fiaccole e animato dalle voci di chi desidera testimoniare valori spirituali e umani condivisi.

L’appuntamento è fissato per le ore 20.30 all’Oratorio di Maddalena, da cui partirà il cammino comunitario. Il percorso si snoderà tra le vie della frazione e lungo il canale, fino a raggiungere la Comunità Anffas Ticino, dove ad attendere i partecipanti ci saranno tè caldo, cioccolata, vin brûlé e panettone, per un momento finale di accoglienza e convivialità.

Fiaccole e candele saranno disponibili presso l’Oratorio. Gli organizzatori ricordano anche la possibilità di parcheggiare nei pressi della CSS e rivolgono un invito speciale agli abitanti della frazione: illuminare con lanterne o ceri le proprie finestre per rendere ancora più magica l’atmosfera della serata.

La Fiaccolata di Natale si conferma così un’occasione preziosa per ritrovarsi, camminare insieme e celebrare lo spirito delle feste attraverso un gesto semplice ma carico di significato.

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 11 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.