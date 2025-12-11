Comunità e tradizione: a Maddalena la Fiaccolata di Natale
L’iniziativa, organizzata da Anffas Ticino e dalla cooperativa sociale Radici nel Fiume, con il patrocinio del Comune di Somma Lombardo
La frazione Maddalena di Somma Lombardo si prepara a vivere uno dei momenti più attesi del periodo natalizio: la Fiaccolata di Natale, in programma venerdì 19 dicembre 2025. L’iniziativa, organizzata da Anffas Ticino e dalla cooperativa sociale Radici nel Fiume, con il patrocinio del Comune di Somma Lombardo, propone un percorso suggestivo illuminato dal fuoco delle fiaccole e animato dalle voci di chi desidera testimoniare valori spirituali e umani condivisi.
L’appuntamento è fissato per le ore 20.30 all’Oratorio di Maddalena, da cui partirà il cammino comunitario. Il percorso si snoderà tra le vie della frazione e lungo il canale, fino a raggiungere la Comunità Anffas Ticino, dove ad attendere i partecipanti ci saranno tè caldo, cioccolata, vin brûlé e panettone, per un momento finale di accoglienza e convivialità.
Fiaccole e candele saranno disponibili presso l’Oratorio. Gli organizzatori ricordano anche la possibilità di parcheggiare nei pressi della CSS e rivolgono un invito speciale agli abitanti della frazione: illuminare con lanterne o ceri le proprie finestre per rendere ancora più magica l’atmosfera della serata.
La Fiaccolata di Natale si conferma così un’occasione preziosa per ritrovarsi, camminare insieme e celebrare lo spirito delle feste attraverso un gesto semplice ma carico di significato.
