Concerto di Natale del Corpo Musicale “A.Broggio” a Castelletto Ticino

Generico 15 Dec 2025

20 Dicembre 2025

Sabato 20 dicembre alle ore 21.00 presso la chiesa parrocchiale Sant’Antonio Abate di Castelletto Ticino, il Corpo Musicale “A.Broggio” offrirà il tradizionale concerto Natalizio.
Il Corpo Musicale conta ben sessanta musicanti effettivi. Alla serata sarà presente anche il coro degli allievi.
Maestro Concertatore: Alfio Gabolfi
Chiesa Parrocchiale Piazza Matteotti ore 21.00, Sabato 20 dicembre.
18 Dicembre 2025
