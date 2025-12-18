Castelletto Ticino
Concerto di Natale del Corpo Musicale “A.Broggio” a Castelletto Ticino
Il Corpo Musicale conta ben sessanta musicanti effettivi. Alla serata sarà presente anche il coro degli allievi
Sabato 20 dicembre alle ore 21.00 presso la chiesa parrocchiale Sant’Antonio Abate di Castelletto Ticino, il Corpo Musicale “A.Broggio” offrirà il tradizionale concerto Natalizio.
Maestro Concertatore: Alfio Gabolfi
Chiesa Parrocchiale Piazza Matteotti ore 21.00, Sabato 20 dicembre.
18 Dicembre 2025