Concerto di Natale del Corpo Musicale Mornaghese

Domenica appuntamento con il Maestro Luca Marchetti, con la partecipazione dei ragazzi del "Progetto Giovani" diretti dalla Maestra Francesca Facchetti

Corpo Musicale Mornaghese

Domenica 7 dicembre alle ore 16.30 il Corpo Musicale Mornaghese tiene il suo concerto di Natale.

Dopo anni di direzione del maestro Loriano Blasutta, quello del 7 dicembre sarà il primo concerto di Natale con un nuovo maestro: sarà diretto dal nuovo Maestro Luca Marchetti con la partecipazione dei ragazzi del “Progetto Giovani” diretti dalla Maestra Francesca Facchetti.

Il concerto si terrà presso l’oratorio San Michele Arcangelo di Mornago, piazza Libertà 1A.

Pubblicato il 05 Dicembre 2025
