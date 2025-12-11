Concerto di Natale del Corpo Musicale “Santa Cecilia” di Germignaga

Come da tradizione ritorna a Germignaga il concerto di Natale offerto dal proprio Corpo Musicale “Santa Cecilia”, un evento che si svolgerà all’interno del confortevole Cinema Teatro Italia di Germignaga con delle pregevoli esecuzioni dirette dal Maestro Domenico Campagnani.

Anche quest’anno la scelta dei brani selezionati dal validissimo Maestro non mancherà di stupire il pubblico per la varietà dei temi musicali proposti, per la bravura dei solisti e del resto dei musicanti. Brani preparati con cura grazie alle molte prove effettuate a partire dal mese di ottobre ogni martedì sera, servite ad amalgamare fra loro i vari componenti, a perfezionare i passaggi più difficili, ma anche a trascorrere delle serate in cordiale amicizia e condivisione (Foto: recente concerto alla canonica di Brezzo di Bedero).

Tutto questo per essere pronti nel migliore dei modi per questa serata unica ad ingresso libero, offerta a tutta la collettività germignaghese e dei paesi limitrofi.

«Quest’anno però ci sarà una motivazione in più per venire ad assistere a questo concerto: verrà mostrato per la prima volta in pubblico un grande e pregevole vaso in ceramica artisticamente decorato, donato al Corpo Musicale di Germignaga dalla “Società di Mutuo Soccorso Figli del Lavoro” di Laveno nel 1895, dunque ben 130 anni fa! Un cimelio andato perduto chissà quanti anni fa ed ora tornato a Germignaga grazie ad una generosa raccolta fondi, oggetto che poi sarà nuovamente collocato nella sede del Corpo Musicale “Santa Cecilia” di Germignaga, affiancandosi ad altri prestigiosi riconoscimenti ottenuti nel corso della sua bicentenaria storia».