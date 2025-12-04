Concerto di Natale, la Corale San Giorgio illumina Arbizzo

L’Associazione Culturale “La Rondine” è lieta di invitare la cittadinanza al Concerto di Natale “Costruiamogli una culla”, che si terrà sabato 6 dicembre 2025 alle ore 20:45 presso la Chiesa dei Santi Fedele e Silvestro di Arbizzo.

Protagonista della serata sarà la Corale San Giorgio di Bisuschio, diretta da Emanuela Cirla e accompagnata all’organo dal maestro Andrea Gottardello, che offrirà un momento musicale dedicato alla comunità di Arbizzo e delle altre frazioni del Comune, con l’intento di unire in un unico abbraccio i cittadini di Arbizzo, Cadegliano, Viconago e Avigno.

Il concerto, proposto e sostenuto dall’Associazione “La Rondine”, rientra nel programma degli eventi natalizi “Aspettando il Santo Natale”, fortemente appoggiati dal Parroco Don Emanuele Borroni, da “La Rondine” e da tutte le realtà attive sul territorio, tra cui il Comitato Feste Arbizzo e il gruppo Gli Amici della Chiesa di Sant’Antonio Abate di Viconago.

Fondata nel 1935, la Corale San Giorgio rappresenta da quasi un secolo una presenza preziosa nella vita musicale e spirituale della Parrocchia di Bisuschio, distinguendosi per la partecipazione a numerosi eventi e rassegne in tutta l’area dell’Alta Lombardia.

Oggi il coro conta 33 coristi, donne e uomini di età diverse, uniti dalla passione per il canto e dall’impegno nel rendere più vive e partecipate le celebrazioni liturgiche. Sotto la guida del M° Cirla, ogni brano diventa un messaggio di fede, amicizia e speranza, valorizzato dal raffinato accompagnamento organistico del maestro Gottardello.

Il programma del concerto proporrà un ricco percorso musicale che spazia dalla tradizione liturgica ai brani sacri e popolari, fino a celebri composizioni contemporanee, a testimonianza della versatilità e della sensibilità artistica del coro. In scaletta:

J. S. Bach – Fuga super “Allein Gott in der Höh’ sei Ehr” (organo: Andrea Gottardello)

Ave Vera Virginitas (J. Des Prés)

Salmo 8 (G. Meregalli)

Bianco Natale (I. Berlin / arr. A. Gottardello)

Mani di Luna (M. Maiero)

Resta con noi – Corale dalla Cantata BWV 147 (J. S. Bach / adatt. T. Zardini)

A. Hasselmans – La Source, studio per arpa (organo: A. Gottardello)

Can’t Help Falling in Love (arr. E. Dengso)

Angele Dei / Gabriel’s Oboe (E. Morricone / arr. R. Coello)

Oh, Mistero! (M. Maiero)

Cantique de Noël (A. Adam / trascr. G. Mezzalira)

Dulcis Christe (M. Grancini)

Carol of the Bells (M. Leontovich / arr. A. Gottardello)

La serata sarà impreziosita dal contributo poetico e dalla voce narrante della poetessa Aleksandra Damnjanovic, con la partecipazione di Sofia Dellea, che accompagneranno il pubblico in un percorso emozionale pensato per celebrare l’attesa del Natale.

Ingresso libero.