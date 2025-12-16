Congressi scientifici internazionali: l’Italia cresce più di tutti grazie ai leader della conoscenza

Tutto merito dei Knowledge Leaders, cioè i leader della conoscenza, se l’Italia, negli ultimi quattro anni, ha registrato la crescita maggiore a livello mondiale per numero di congressi scientifici ospitati. Sono accademici, ricercatori, clinici e professionisti italiani che ricoprono ruoli apicali nei board e negli organismi decisionali delle associazioni scientifiche internazionali e che, grazie alla loro autorevolezza, promuovono le candidature dei Paesi ospitanti.

LA RICERCA

Il risultato emerge dalla ricerca elaborata dalla società specializzata Gaining Edge e presentata a Roma nell’ambito dell’edizione 2025 degli Italian Knowledge Leaders (IKL), progetto di Convention Bureau Italia sviluppato insieme all’assessorato ai Grandi Eventi, Turismo, Sport e Moda di Roma Capitale. Lo studio dimostra che l’Italia è prima al mondo per crescita nel numero di congressi scientifici internazionali ospitati, con un incremento del +19,98%, pari a +204 eventi negli ultimi quattro anni, a fronte dei risultati negativi registrati dai principali competitor europei.

I LEADER DELLA CONOSCENZA ITALIANI BEN PIAZZATI NEI BOARD

Ancora più significativo è il dato relativo ai leader della conoscenza (Knowledge Leaders): nello stesso periodo +396 italiani sono entrati nei board delle associazioni scientifiche internazionali, superando Spagna (+295), Regno Unito (+265), Germania (+241) e Francia (+216). Secondo la ricerca, sono proprio i leader della conoscenza (Knowledge Leaders) i principali promotori delle candidature che portano eventi internazionali in Italia. La loro presenza negli organismi decisionali mondiali ha un impatto diretto sul peso internazionale del Paese e sulla capacità di attrarre grandi congressi scientifici.

L’appuntamento al Campidoglio ha visto la partecipazione di oltre 50 leader della conoscenza (Knowledge Leaders) italiani, protagonisti di questo risultato insieme a Convention Bureau Italia.