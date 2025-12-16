Congressi scientifici internazionali: l’Italia cresce più di tutti grazie ai leader della conoscenza
Negli ultimi quattro anni il nostro Paese registra il maggiore incremento mondiale di congressi scientifici ospitati. Decisivo il ruolo dei Knowledge Leaders italiani nei board delle associazioni internazionali
Tutto merito dei Knowledge Leaders, cioè i leader della conoscenza, se l’Italia, negli ultimi quattro anni, ha registrato la crescita maggiore a livello mondiale per numero di congressi scientifici ospitati. Sono accademici, ricercatori, clinici e professionisti italiani che ricoprono ruoli apicali nei board e negli organismi decisionali delle associazioni scientifiche internazionali e che, grazie alla loro autorevolezza, promuovono le candidature dei Paesi ospitanti.
LA RICERCA
Il risultato emerge dalla ricerca elaborata dalla società specializzata Gaining Edge e presentata a Roma nell’ambito dell’edizione 2025 degli Italian Knowledge Leaders (IKL), progetto di Convention Bureau Italia sviluppato insieme all’assessorato ai Grandi Eventi, Turismo, Sport e Moda di Roma Capitale. Lo studio dimostra che l’Italia è prima al mondo per crescita nel numero di congressi scientifici internazionali ospitati, con un incremento del +19,98%, pari a +204 eventi negli ultimi quattro anni, a fronte dei risultati negativi registrati dai principali competitor europei.
I LEADER DELLA CONOSCENZA ITALIANI BEN PIAZZATI NEI BOARD
Ancora più significativo è il dato relativo ai leader della conoscenza (Knowledge Leaders): nello stesso periodo +396 italiani sono entrati nei board delle associazioni scientifiche internazionali, superando Spagna (+295), Regno Unito (+265), Germania (+241) e Francia (+216). Secondo la ricerca, sono proprio i leader della conoscenza (Knowledge Leaders) i principali promotori delle candidature che portano eventi internazionali in Italia. La loro presenza negli organismi decisionali mondiali ha un impatto diretto sul peso internazionale del Paese e sulla capacità di attrarre grandi congressi scientifici.
L’appuntamento al Campidoglio ha visto la partecipazione di oltre 50 leader della conoscenza (Knowledge Leaders) italiani, protagonisti di questo risultato insieme a Convention Bureau Italia.
