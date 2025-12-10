Consegnate alla Polizia di Varese due nuove moto MV Agusta per il controllo del territorio

Sono state consegnate questa mattina, mercoledì 10 dicembre, le due nuove motociclette Enduro Veloce donate da MV Agusta alla Polizia di Stato di Varese. La cerimonia si è svolta presso la sede dell’azienda varesina, alla presenza dei rappresentanti della Questura e dei vertici della storica casa motociclistica.

Due moto in più per la sicurezza sul territorio

Le moto, personalizzate con la livrea della Polizia di Stato, vanno ad ampliare il parco mezzi della Questura, affiancando le Turismo Veloce già donate lo scorso anno. Grazie alle loro caratteristiche tecniche, le Enduro Veloce sono adatte a percorsi irregolari e saranno utilizzate sia per il controllo del territorio sia per servizi di ordine pubblico in tutta la provincia.

Visita al Centro Stile dopo la cerimonia

Al termine della cerimonia di consegna, i partecipanti hanno preso parte a un Factory Tour alla scoperta dei capannoni produttivi e del nuovo Centro Stile di MV Agusta, dove prendono forma i modelli più innovativi dell’azienda.