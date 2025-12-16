Consigli comunali bollenti nel Varesotto. Due condanne all’ergastolo. Scritte contro Giorgia

Varese News

Le notizie del 16 dicembre da Varesenews con molta cronaca: condannati all’ergastolo i due ventenni Douglas Carolo e Michele Caglioni per l’omicidio di Andrea Bossi a Cairate nel 2024; consiglio comunale bollente a Sesto Calende per la mozione di sfiducia contro l’assessore a cui è stato arrestato il figlio per spaccio; infinito il consiglio comunale di Varese con le migliaia di emendamenti al bilancio da parte della Lega ma forse c’è una soluzione per salvare il Natale; c’è una data per la piscina di Legnano che riaprirà a settembre 2026 tutta nuova; a Busto Arsizio ricompare la stella a cinque punte delle BR e una scritta minacciosa contro Giorgia Meloni.

Pubblicato il 16 Dicembre 2025
