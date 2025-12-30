Contatori intelligenti e reti efficienti: il progetto di ammodernamento di Alfa verso il traguardo
Il progetto da oltre 27 milioni di euro, con fondi PNRR, ha portato alla sostituzione di migliaia di contatori e all’ammodernamento delle reti idriche in decine di comuni della provincia
Alfa, il gestore del servizio idrico integrato della provincia di Varese, chiude il 2025 con la fase conclusiva ddell’ampio intervento di digitalizzazione e ammodernamento delle reti grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Con 67.700 contatori “smart” già installati e oltre 2.000 chilometri di rete distrettualizzati, il bilancio di fine anno segna un traguardo importante nel percorso di trasformazione del servizio idrico.
Smart Meter in 56 comuni: obiettivo raggiunto
Tutti i 56 comuni coinvolti nel progetto Smart Meter hanno già visto l’avvio delle installazioni entro la fine del 2025, come previsto. Le attività, tuttavia, non si fermano: i cantieri proseguiranno fino al 31 marzo 2026, data di conclusione ufficiale del progetto.
L’intervento complessivo vale oltre 27 milioni di euro e punta non solo alla sostituzione dei misuratori, ma anche alla riduzione delle perdite idriche e alla digitalizzazione delle reti. I nuovi contatori permettono la lettura a distanza, migliorano la precisione nella misurazione e consentono una gestione più tempestiva delle eventuali anomalie.
Più efficienza e sicurezza per i cittadini
L’introduzione dei contatori intelligenti porta benefici tangibili anche sul piano della sicurezza. Con la lettura da remoto, si eliminano le visite a domicilio degli operatori, riducendo il rischio di truffe, in particolare ai danni delle persone anziane o fragili. Non solo: i nuovi dispositivi sono in grado di segnalare consumi anomali o manomissioni, permettendo ad Alfa di intervenire in tempi rapidi a tutela del servizio e degli utenti.
Reti idriche più moderne e controllate
Il progetto finanziato dal PNRR non si limita agli Smart Meter. Una parte significativa degli interventi ha riguardato la distrettualizzazione della rete, con oltre 2.141 chilometri già riorganizzati, pari all’83,5% dell’obiettivo finale. L’attività ha coinvolto numerosi comuni, da Besozzo a Somma Lombardo, da Tradate a Vizzola Ticino.
In parallelo, sono stati eseguiti rilievi e modellazioni nei comuni di Cassano Valcuvia, Cislago, Marchirolo, Rancio Valcuvia, Sesto Calende, Tradate, Valganna, Vedano Olona e Venegono Inferiore, con i dati attualmente in fase di verifica, indispensabile per programmare gli interventi futuri.
Sostituzione delle condotte ammalorate
Chiusa anche la fase di sostituzione delle condotte più obsolete o danneggiate: sono stati rinnovati circa 10 chilometri di rete in sei comuni – Cairate, Cassano Magnago, Tradate, Vedano Olona, Laveno Mombello e Cugliate Fabiasco.
Il lavoro di Alfa proseguirà nei primi mesi del 2026 per completare gli obiettivi previsti dal PNRR, puntando su innovazione, efficienza e un servizio sempre più sicuro e sostenibile per i cittadini della provincia di Varese.
