Contributi per la musica popolare: quattro cori della provincia di Varese beneficiari del bando regionale
Con una linea di finanziamento di 400.000 euro vengono sostenute 450 bande musicali presenti in tutta la regione
Sono 37 le realtà musicali lombarde che beneficeranno dei contributi regionali messi a disposizione dalla Regione Lombardia per il sostegno delle bande musicali, fanfare, cori e gruppi folk. In particolare, la somma complessiva destinata alla “Linea A” del bando ammonta a 400.000 euro, con l’obiettivo di promuovere la cultura musicale amatoriale e salvaguardare le tradizioni locali.
Tra i beneficiari ci sono anche quattro cori della provincia di Varese, che riceveranno un contributo totale di 30.460 euro. Questi contributi sono un segno tangibile del sostegno che la Regione Lombardia offre al mondo della musica popolare, un patrimonio culturale fondamentale per l’identità delle comunità locali.
I cori varesini finanziati sono:
- Corpo Musicale ‘La Baldoria’
- Gruppo Polifonico S. Maria del Monte di Varese
- Coro Alpe
- Associazione Musicale Coro ‘Ai Preat’
L’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, ha dichiarato: «Abbiamo voluto dare un sostegno concreto alle bande musicali della Lombardia, confermando la nostra vicinanza, come Regione, al mondo della musica popolare, vero e proprio patrimonio culturale e identitario. Con queste risorse sosteniamo diverse iniziative culturali, come spettacoli, concerti, rassegne, corsi di formazione musicale, progetti educativi e iniziative per la valorizzazione del repertorio tradizionale lombardo, oltre ad acquisti di divise, partiture e abiti funzionali alle attività. Queste realtà svolgono un ruolo fondamentale nella salvaguardia delle nostre tradizioni».
Regione Lombardia, con il suo bando, ha confermato l’impegno a mantenere vive le tradizioni musicali locali, dando alle realtà culturali il supporto necessario per continuare a crescere e a diffondere la cultura musicale tra i cittadini. A livello regionale, sono ben 450 le bande musicali presenti in 407 comuni lombardi, con oltre 24.000 soci e 14.000 musicisti. La Regione, attraverso il bando, si conferma un punto di riferimento per le realtà che, con passione e dedizione, custodiscono il patrimonio musicale del territorio.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
GrandeFratello su Massimo Da Rin a 360 gradi: "Serve più cinismo sotto porta e con l'uomo in più. Lavoriamo su tanti aspetti per migliorare"
principe.rosso su L’estrema destra in piazza a Gallarate contro l’immigrazione: “Gallarate è nostra e ci appartiene”
Felice su Urbanistica e PGT, nuovo scontro tra Police e la Maggioranza sul nuovo supermercato a Cassano Magnago
Emilio Corrao su Balli e abbracci: il flash mob di Cocquio Trevisago per dire “no“ alla violenza di genere
principe.rosso su Gallarate "capitale" della remigrazione: il comitato di estrema destra annuncia un presidio in città
Felice su Vandalizzate le lucine di Natale al Sacro Monte di Varese
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.