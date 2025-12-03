Varese News

Tempo libero

Contributi per la musica popolare: quattro cori della provincia di Varese beneficiari del bando regionale

Con una linea di finanziamento di 400.000 euro vengono sostenute 450 bande musicali presenti in tutta la regione

coro santa maria del monte

Sono 37 le realtà musicali lombarde che beneficeranno dei contributi regionali messi a disposizione dalla Regione Lombardia per il sostegno delle bande musicali, fanfare, cori e gruppi folk. In particolare, la somma complessiva destinata alla “Linea A” del bando ammonta a 400.000 euro, con l’obiettivo di promuovere la cultura musicale amatoriale e salvaguardare le tradizioni locali.

Tra i beneficiari ci sono anche quattro cori della provincia di Varese, che riceveranno un contributo totale di 30.460 euro. Questi contributi sono un segno tangibile del sostegno che la Regione Lombardia offre al mondo della musica popolare, un patrimonio culturale fondamentale per l’identità delle comunità locali.

I cori varesini finanziati sono:

  • Corpo Musicale ‘La Baldoria’
  • Gruppo Polifonico S. Maria del Monte di Varese
  • Coro Alpe
  • Associazione Musicale Coro ‘Ai Preat’

L’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, ha dichiarato: «Abbiamo voluto dare un sostegno concreto alle bande musicali della Lombardia, confermando la nostra vicinanza, come Regione, al mondo della musica popolare, vero e proprio patrimonio culturale e identitario. Con queste risorse sosteniamo diverse iniziative culturali, come spettacoli, concerti, rassegne, corsi di formazione musicale, progetti educativi e iniziative per la valorizzazione del repertorio tradizionale lombardo, oltre ad acquisti di divise, partiture e abiti funzionali alle attività. Queste realtà svolgono un ruolo fondamentale nella salvaguardia delle nostre tradizioni».

Regione Lombardia, con il suo bando, ha confermato l’impegno a mantenere vive le tradizioni musicali locali, dando alle realtà culturali il supporto necessario per continuare a crescere e a diffondere la cultura musicale tra i cittadini. A livello regionale, sono ben 450 le bande musicali presenti in 407 comuni lombardi, con oltre 24.000 soci e 14.000 musicisti. La Regione, attraverso il bando, si conferma un punto di riferimento per le realtà che, con passione e dedizione, custodiscono il patrimonio musicale del territorio.

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 03 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.