Controlli antidroga a Varese: segnalati quattro assuntori, denunciato un automobilista

Quattro persone segnalate alla Prefettura per possesso di hashish, un automobilista denunciato per essersi rifiutato di sottoporsi ai test antidroga e 30 grammi di stupefacente sequestrati. È questo il bilancio di un’operazione di controllo svolta nel pomeriggio di mercoledì 18 dicembre a Varese, tra piazza Repubblica e il centro urbano. (immagine di repertorio)

Controlli con l’unità cinofila “Harry”

A entrare in azione sono stati i Carabinieri della Stazione e della Sezione Radiomobile di Varese, in collaborazione con la Polizia Locale di Varese e con il supporto dell’unità cinofila “Harry” del Nucleo Carabinieri di Casatenovo (LC).

L’attività, inserita nel più ampio piano di contrasto allo spaccio di stupefacenti, ha portato all’identificazione di diverse persone e a una serie di perquisizioni personali. Quattro soggetti sono stati trovati in possesso di piccole quantità di hashish e per questo segnalati in Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti.

La droga nascosta tra le aiuole

Determinante è stato anche l’intervento del cane antidroga Harry, che ha fiutato un involucro nascosto tra le aiuole di piazza Repubblica. All’interno sono stati rinvenuti 30 grammi di hashish, immediatamente sequestrati per la successiva distruzione.

Denunciato un conducente

Durante i controlli, i militari hanno notato anche un automobilista che stava fumando una sigaretta artigianale all’interno del veicolo. Invitato a sottoporsi agli accertamenti per verificare l’eventuale alterazione psicofisica, ha rifiutato i test, facendo così scattare nei suoi confronti la denuncia in stato di libertà ai sensi dell’articolo 187 del Codice della Strada.

L’operazione rientra nell’attività di prevenzione e presidio del territorio messa in campo dalle forze dell’ordine nel periodo natalizio, con particolare attenzione alle aree urbane più sensibili.