Controlli antidroga: denunciati quattro soggetti e sequestrati oltre 22 chili di marijuana tra Varese e Gallarate
Operazione coordinata a livello nazionale per verificare anche il rispetto delle nuove norme sui cannabis shop
Un’operazione ad ampio raggio contro lo spaccio di sostanze stupefacenti e la cosiddetta criminalità diffusa è stata portata a termine nelle ultime ore dalla Polizia di Stato di Varese, nell’ambito di un’attività coordinata a livello nazionale.
L’intervento rientra in una operazione “ad alto impatto”, coordinata dal Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine e condotta dagli investigatori delle Squadre Mobili su tutto il territorio nazionale, con un focus specifico anche sul rispetto delle nuove norme introdotte dal Decreto Sicurezza in materia di vendita di prodotti a base di canapa nei cosiddetti cannabis shop.
Hashish pronto per lo spaccio e controlli nei cannabis shop
Nel corso delle attività svolte sul territorio varesino, è stato deferito alla Procura della Repubblica di Varese un cittadino italiano residente in provincia, trovato in possesso di hashish pronto per essere smerciato ai clienti della zona.
Parallelamente sono stati denunciati tre titolari di esercizi commerciali, tutti italiani, operanti come cannabis shop: due a Varese e uno a Gallarate. I negozi sono stati sottoposti anche a verifiche di tipo amministrativo.
All’interno degli esercizi è stata accertata la presenza di infiorescenze di marijuana esposte al pubblico e destinate alla vendita, in violazione del decreto-legge 48/2025, convertito nella legge n. 80/2025, che disciplina in modo stringente la commercializzazione di prodotti a base di canapa.
I numeri dell’operazione
Nel corso dei controlli, effettuati dal personale della Squadra Mobile di Varese, sono stati:
Deferiti all’autorità giudiziaria 4 soggetti, ai sensi dell’articolo 73 del DPR 309/90 e identificate 61 persone, di cui: 15 cittadini extracomunitari, 25 persone con precedenti di polizia.
Sequestrati oltre 22,5 chilogrammi di marijuana (22.539 grammi lordi) e sequestrati circa 100 grammi di hashish.
