Controlli dei Carabinieri, sanzioni per 107mila euro a Galliate, Romentino e nell’Alto Novarese

Un’operazione di vasta scala ha interessato nella giornata di ieri i comuni di Galliate, Romentino e diverse località dell’Alto Novarese. L’intervento, coordinato dal Comando Provinciale Carabinieri di Novara, ha visto l’impiego di oltre quaranta militari delle Compagnie di Novara e Arona, supportati dai reparti speciali del Gruppo Forestale, dall’Ispettorato del Lavoro e dal personale tecnico dell’ASL di Novara. L’obiettivo principale del servizio è stato quello di incrementare la sicurezza percepita dai cittadini in vista delle festività natalizie, contrastando i reati predatori come i furti in abitazione e le truffe ai danni degli anziani, oltre a colpire i fenomeni di spaccio e degrado urbano.

L’azione degli uomini dell’Arma non si è limitata alla sorveglianza delle strade, ma si è estesa a verifiche approfondite sulla regolarità di diverse attività imprenditoriali e commerciali. A Romentino gli specialisti hanno ispezionato una cava e un autolavaggio, mentre un secondo impianto di lavaggio auto è stato controllato nel comune di Galliate. In quest’ultimo centro, l’attenzione si è concentrata anche su alcuni luoghi di aggregazione, tra cui un bar, un ristorante e una sala slot, individuati come possibili punti di interesse per il contrasto alla microcriminalità.

Il bilancio finale dell’operazione descrive un’attività di controllo capillare che ha portato all’identificazione di oltre 170 persone e alla verifica di 90 veicoli. Gli accertamenti tecnici hanno fatto emergere pesanti irregolarità, con presunte violazioni penali e amministrative riguardanti sia la sicurezza nei luoghi di lavoro sia le norme sull’igiene e la sicurezza alimentare. Per i legali rappresentanti di un’attività di movimento terra, del ristorante e della sala slot, le conseguenze economiche sono state ingenti: sono state elevate sanzioni amministrative per circa 5.000 euro, a cui si sono aggiunte ammende penali che superano i 102.000 euro.

L’impegno congiunto delle componenti territoriali e specialistiche della Benemerita conferma la volontà di vigilare con fermezza sull’integrità del territorio novarese. Le autorità hanno precisato che i risultati odierni sono fatti salvi da ulteriori approfondimenti legali e che la presenza dei Carabinieri resterà costante per garantire il rispetto delle norme e la tutela della salute pubblica, proteggendo al contempo le fasce più deboli della popolazione durante il periodo delle pause natalizie.