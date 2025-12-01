Controlli notturni della Polizia Locale di Lavena Ponte Tresa: 11 veicoli sequestrati e patenti ritirate
Pattugliamenti serali e posti di controllo per contrastare furti, corse notturne e violazioni al codice della strada. L’attività prosegue anche grazie al supporto della Regione Lombardia
Oltre dodici pattugliamenti tra ottobre e novembre per presidiare le ore serali e notturne lungo il territorio di confine. È il bilancio dell’attività intensificata dalla Polizia Locale di Lavena Ponte Tresa, sostenuta anche da un’iniziativa di Regione Lombardia per il contrasto ai furti predatori e il rafforzamento della sicurezza stradale.
Controlli tra strade statali e pubblici esercizi
Le pattuglie si sono concentrate in particolare sulle strade statali che attraversano il comune, spesso teatro di corse notturne, ma anche su esercizi pubblici e aree a rischio.
Durante l’attività sono stati effettuati numerosi controlli con etilometro e drug test, oltre a posti di blocco mirati nelle fasce orarie più sensibili. Gli agenti hanno sequestrato 11 veicoli, ritirato 3 patenti di guida e accertato varie infrazioni al codice della strada, tra cui eccesso di velocità e veicoli senza luci funzionanti.
Anche inseguimenti e segnalazioni alla magistratura
Non sono mancati episodi più movimentati: in alcuni casi si sono verificate fughe e inseguimenti, con soggetti poi deferiti all’autorità giudiziaria. Inoltre, durante i controlli sono state trovate e sequestrate piccole quantità di sostanze stupefacenti.
Prevenzione e presenza sul territorio
L’obiettivo dell’iniziativa non è solo quello di sanzionare, ma soprattutto di rafforzare la presenza delle istituzioni sul territorio in chiave preventiva. Una strategia che punta a disincentivare comportamenti pericolosi e contribuire al senso di sicurezza percepito dalla cittadinanza, in particolare nelle ore notturne.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Emilio Corrao su Balli e abbracci: il flash mob di Cocquio Trevisago per dire “no“ alla violenza di genere
principe.rosso su Gallarate "capitale" della remigrazione: il comitato di estrema destra annuncia un presidio in città
Felice su Vandalizzate le lucine di Natale al Sacro Monte di Varese
PaoloFilterfree su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
MarcoCx su Incendio nella notte in una fabbrica a Groppello di Gavirate, decine di uomini impegnati
Felice su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.