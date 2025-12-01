Varese News

Controlli notturni della Polizia Locale di Lavena Ponte Tresa: 11 veicoli sequestrati e patenti ritirate

Pattugliamenti serali e posti di controllo per contrastare furti, corse notturne e violazioni al codice della strada. L’attività prosegue anche grazie al supporto della Regione Lombardia

Oltre dodici pattugliamenti tra ottobre e novembre per presidiare le ore serali e notturne lungo il territorio di confine. È il bilancio dell’attività intensificata dalla Polizia Locale di Lavena Ponte Tresa, sostenuta anche da un’iniziativa di Regione Lombardia per il contrasto ai furti predatori e il rafforzamento della sicurezza stradale.

Controlli tra strade statali e pubblici esercizi

Le pattuglie si sono concentrate in particolare sulle strade statali che attraversano il comune, spesso teatro di corse notturne, ma anche su esercizi pubblici e aree a rischio.

Durante l’attività sono stati effettuati numerosi controlli con etilometro e drug test, oltre a posti di blocco mirati nelle fasce orarie più sensibili. Gli agenti hanno sequestrato 11 veicoli, ritirato 3 patenti di guida e accertato varie infrazioni al codice della strada, tra cui eccesso di velocità e veicoli senza luci funzionanti.

Anche inseguimenti e segnalazioni alla magistratura

Non sono mancati episodi più movimentati: in alcuni casi si sono verificate fughe e inseguimenti, con soggetti poi deferiti all’autorità giudiziaria. Inoltre, durante i controlli sono state trovate e sequestrate piccole quantità di sostanze stupefacenti.

Prevenzione e presenza sul territorio

L’obiettivo dell’iniziativa non è solo quello di sanzionare, ma soprattutto di rafforzare la presenza delle istituzioni sul territorio in chiave preventiva. Una strategia che punta a disincentivare comportamenti pericolosi e contribuire al senso di sicurezza percepito dalla cittadinanza, in particolare nelle ore notturne.

Pubblicato il 01 Dicembre 2025
