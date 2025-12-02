Controlli sulle strade nella zona delle colline, “saltano” due patenti

Lo scorso 29 ottobre 2025 è stato sottoscritto l’accordo tra i Comuni di Carnago, Cairate e Caronno Varesino per il servizio della Polizia Locale, per il progetto di nmonitoraggio aree a rischio del territorio (Smart) promosso da Regione Lombardia.

«Gli Uffici di Polizia Locale intervenuti, in accordo con le proprie Amministrazioni di riferimento, hanno convenuto di organizzare due servizi serali/notturni, finalizzati al contrasto alla guida in stato di ebbrezza alcolica ed in stato di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti, individuando le serate di venerdì 21 e sabato 29 novembre»spiegano i sindaci BarbaraCarabelli (Carnago, capofila), Anna Pugliese (Cairate) e Mariarosa Broggi (Caronno Varesino).

Le due serate, con orario di servizio 21:00 – 02:00, hanno visto il coinvolgimento di sette operatori di Polizia Locale e di diversi mezzi, che lungo le arterie principali dei comuni di Carnago, Cairate e Caronno Varesino.

Sono stati controllati 50 veicoli, rilevando irregolarità che hanno portato a sei verbali di violazione del Codice della Strada, tre fermi e sequestri. 43 conducenti sono statu sottoposti a controllo alcolemico e tre guidatori sono risultati positivi all’alcoltest, il che in due casi ha fatto scattare anche il ritiro della patente.

«Si ringrazia per il supporto amministrativo ed organizzativo dato dal Corpo di Polizia Locale del Comune di Gallarate, il quale ha coadiuvato le pattuglie dislocate anche sul territorio dei comuni di Carnago, Cairate e Caronno Varesino garantendo costante connettività ed interscambio di informazioni. L’obiettivo primario di questa iniziativa è stato quello di aumentare la sicurezza stradale del nostro territorio, promuovendo anche la collaborazione e unendo le forze tra i Comuni limitrofi grazie anche a Regione Lombardia quale promotrice e finanziatrice di tali progetti, agendo attivamente a livello sia preventivo che repressivo relativamente all’assunzione ed all’abuso, da parte di alcuni utenti della strada, di sostanze alcoliche e/o psicotrope.

Viaggiare su strada non può rappresentare un rischio per la propria vita e per quella altrui, “Quando guidi, guida e basta”».