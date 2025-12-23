Coop Lombardia, sindacati in agitazione e risposta della Cooperativa: mobilitazione il 24 dicembre

Si acuisce il confronto tra organizzazioni sindacali (Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil) e Coop Lombardia dopo l’annuncio dello stato di agitazione e la proclamazione di una giornata di mobilitazione per mercoledì 24 dicembre.

Al centro della vertenza, secondo quanto riportato nel comunicato sindacale, vi è l’insoddisfazione per le risposte fornite dalla Cooperativa in merito alle prospettive di sviluppo, al mantenimento della rete di vendita e alle condizioni di lavoro nei punti vendita lombardi.

I sindacati spiegano che, a seguito delle interlocuzioni avvenute nei giorni scorsi, non sarebbero emerse risposte ritenute adeguate ed esaustive, tali da garantire una prospettiva credibile e duratura. In particolare, viene evidenziata l’assenza di certezze sul medio-lungo periodo, sia in termini di salvaguardia occupazionale sia rispetto al futuro della rete commerciale.

Secondo le rappresentanze dei lavoratori, senza un piano di rilancio effettivo e significativo, le conseguenze negative rischiano di ricadere soprattutto sui dipendenti, una situazione che a loro avviso si starebbe già manifestando con la cessione di alcuni punti vendita ad altri soggetti imprenditoriali. Nel comunicato si sottolinea inoltre la crescente difficoltà operativa all’interno dei negozi, legata a una flessibilità organizzativa definita “esaspe­rata”. I sindacati ribadiscono che l’eventuale confronto sull’organizzazione del lavoro non può prescindere dal rafforzamento degli organici minimi, dalla tutela delle professionalità esistenti e dall’adozione di misure che garantiscano una reale conciliazione tra tempi di vita e di lavoro. Per queste ragioni è stata proclamata una giornata di mobilitazione per il 24 dicembre, con la possibilità di indire uno sciopero di un’ora durante il turno di lavoro per tutti i dipendenti dei punti vendita Coop Lombardia. Le modalità operative saranno definite dalle RSU e RSA delle singole filiali, che potranno anche valutare un’estensione dello sciopero fino all’intero turno.

LA REPLICA DI COOP LOMBARDIA

Da parte sua, Coop Lombardia respinge quelle che definisce «strumentalizzazioni» relative a un presunto disimpegno sul territorio regionale. In una nota, la Cooperativa ricorda di aver stanziato per il 2026 investimenti pari a 35 milioni di euro, destinati alla ristrutturazione e all’ammodernamento di numerosi punti vendita e all’apertura di nuovi “supermercati civici”.

Coop inquadra le proprie scelte in un contesto di mercato della grande distribuzione organizzata particolarmente complesso, segnato da rallentamento dei consumi, inflazione, forte concorrenza e crescita del format discount, ribadendo al contempo che tutte le operazioni effettuate hanno garantito il 100% dei livelli occupazionali nella continuità gestionale.