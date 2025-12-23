Varese News

Economia

Coop Lombardia, sindacati in agitazione e risposta della Cooperativa: mobilitazione il 24 dicembre

Sindacati insoddisfatti delle risposte ricevute dopo l’apertura dello stato di agitazione. Coop Lombardia: "Nessun disimpegno. Nel 2026 investimenti per 35 milioni di euro"

coop lombardia

Si acuisce il confronto tra organizzazioni sindacali (Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil) e Coop Lombardia dopo l’annuncio dello stato di agitazione e la proclamazione di una giornata di mobilitazione per mercoledì 24 dicembre.
Al centro della vertenza, secondo quanto riportato nel comunicato sindacale, vi è l’insoddisfazione per le risposte fornite dalla Cooperativa in merito alle prospettive di sviluppo, al mantenimento della rete di vendita e alle condizioni di lavoro nei punti vendita lombardi.
I sindacati spiegano che, a seguito delle interlocuzioni avvenute nei giorni scorsi, non sarebbero emerse risposte ritenute adeguate ed esaustive, tali da garantire una prospettiva credibile e duratura. In particolare, viene evidenziata l’assenza di certezze sul medio-lungo periodo, sia in termini di salvaguardia occupazionale sia rispetto al futuro della rete commerciale.
Secondo le rappresentanze dei lavoratori, senza un piano di rilancio effettivo e significativo, le conseguenze negative rischiano di ricadere soprattutto sui dipendenti, una situazione che a loro avviso si starebbe già manifestando con la cessione di alcuni punti vendita ad altri soggetti imprenditoriali. Nel comunicato si sottolinea inoltre la crescente difficoltà operativa all’interno dei negozi, legata a una flessibilità organizzativa definita “esaspe­rata”. I sindacati ribadiscono che l’eventuale confronto sull’organizzazione del lavoro non può prescindere dal rafforzamento degli organici minimi, dalla tutela delle professionalità esistenti e dall’adozione di misure che garantiscano una reale conciliazione tra tempi di vita e di lavoro. Per queste ragioni è stata proclamata una giornata di mobilitazione per il 24 dicembre, con la possibilità di indire uno sciopero di un’ora durante il turno di lavoro per tutti i dipendenti dei punti vendita Coop Lombardia. Le modalità operative saranno definite dalle RSU e RSA delle singole filiali, che potranno anche valutare un’estensione dello sciopero fino all’intero turno.

LA REPLICA DI COOP LOMBARDIA

Da parte sua, Coop Lombardia respinge quelle che definisce «strumentalizzazioni»  relative a un presunto disimpegno sul territorio regionale. In una nota, la Cooperativa ricorda di aver stanziato per il 2026 investimenti pari a 35 milioni di euro, destinati alla ristrutturazione e all’ammodernamento di numerosi punti vendita e all’apertura di nuovi “supermercati civici”.
Coop inquadra le proprie scelte in un contesto di mercato della grande distribuzione organizzata particolarmente complesso, segnato da rallentamento dei consumi, inflazione, forte concorrenza e crescita del format discount, ribadendo al contempo che tutte le operazioni effettuate hanno garantito il 100% dei livelli occupazionali nella continuità gestionale.

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 23 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.