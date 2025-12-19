Coppa Italia: tre giorni di grande hockey a Milano, aspettando le Olimpiadi

Tra più di tre settimane l’hockey italiano aprirà il suo nuovo tempio costruito per il torneo olimpico: tutto pronto infatti alla Milano Santagiulia Ice Hockey Arena, che dal 5 febbraio accoglierà i tornei a cinque cerchi. Ma prima che la fiaccola olimpica scaldi il ghiaccio meneghino, gli appassionati di hockey potranno vivere un weekend che promette spettacolo: dal 9 all’11 gennaio infatti, le Milano Hockey Finals metteranno in palio sia la Coppa Italia che il 92° Scudetto della IHL Serie A.

Sette partite in tre giorni per testare l’impianto, rodare l’organizzazione e soprattutto regalare al pubblico italiano un assaggio di hockey di alto livello, sulla stessa pista che poco dopo vedrà sfilare i migliori giocatori del mondo. (foto in alto: Serena Fantini)

DUE DERBY SCUDETTO, COPPA DA DECIFRARE

Il programma si apre venerdì sera alle 20 con la prima semifinale di Coppa Italia. I nomi delle squadre che se la giocheranno non sono ancora noti, visto che la regular season si concluderà il 3 gennaio, e solo allora si saprà chi affronterà chi. Prima contro quarta, come da tradizione (con i Mastini Varese ancora in piena corsa per qualificarsi).

Sabato 10 gennaio si fa sul serio. Alle 11 seconda semifinale di Coppa (seconda contro terza), poi nel pomeriggio tocca alla Serie A. E qui il menu è decisamente assortito: alle 15.30 derby veneto con Asiago-Cortina, alle 20.00 sfida tra vicini di casa con Rittner Buam-Vipiteno. Due partite che si preannunciano spettacolari, per quattro squadre che si sono spartite praticamente tutti gli scudetti degli ultimi vent’anni, con Vipiteno che ha dimostrato di potersela giocare alla pari con chiunque.

Domenica sarà il giorno delle finali. Si parte alle 11.00 con la sfida per il terzo posto della Serie A, si prosegue alle 15.30 con la Coppa Italia e alle 20.00 gran finale con l’assegnazione dello Scudetto numero 92.

I NUMERI DICONO CORTINA, ASIAGO IN GRAN FORMA

Cortina arriva da campione in carica, con 18 scudetti in bacheca, ponendosi come la squadra più titolata delle finaliste. L’ultimo tricolore risale a gennaio scorso, ma attenzione ad Asiago, vincitore della regular season e in un periodo di forma strepitoso, ha mostrato solidità e concretezza. Molto bene anche Rittner Buam di Collalbo, sei scudetti tra il 2014 e il 2024, squadra che si è mostrata molto cinica. E poi c’è il Vipiteno, che punta molto su di un roster giovane ma per nulla imbarazzato rispetto squadre più blasonate. Numeri o scudetti contano molto poco, perché come lo sport insegna ogni finale fa storia a se. L’unica cosa certa è che lo spettacolo è garantito.

PREZZI POPOLARI

FISG e gli organizzatori hanno scelto la via dei prezzi accessibili. Si va dai 2 euro per la finale del terzo posto ai 12 euro per la finalissima dello Scudetto in tribuna. Le semifinali di Coppa Italia costano tra i 3 e i 5 euro, quelle di Serie A tra i 5 e gli 8. Domenica è possibile assistere alla Coppa Italia con 5-8 euro mentre per lo Scudetto servono 8-12 euro a seconda della categoria. Una politica intelligente per riempire un’arena che può ospitare migliaia di spettatori e che ha bisogno di rodaggio anche sul fronte pubblico. Tra poco più di un mese quegli spalti dovranno essere pronti per accogliere il mondo intero. Il weekend tricolore servirà anche a quello: capire se Milano è davvero pronta a diventare capitale dell’hockey mondiale.

ALLA BALAUSTRA: IL PODCAST DELL’HOCKEY

Su tutte le principali piattaforme di ascolto trovate gli episodi di “Alla Balaustra”, il podcast di VareseNews dedicato alla storia e alla cultura dell’hockey su ghiaccio. Nel box sottostante trovate tutte le puntate già pubblicate.