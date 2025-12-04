Corale e Gospel: all’Olmo di Taino un Natale di armonie con un doppio concerto

Dopo i primi spettacoli inaugurali, la settima edizione de La Stagione dell’Olmo di Taino dedica due appuntamenti speciali al Natale. Promossi da Pro Loco Taino con il patrocinio dell’amministrazione comunale, i due eventi si svolgeranno al Centro dell’Olmo con ingresso libero, offrendo momenti di musica e tradizione.

(foto facebook dalla pagine dalla Corale Santo Stefano di Taino)

Il primo appuntamento è in programma sabato 6 dicembre con Bianco Natale in armonia, un concerto della Corale Santo Stefano Taino. L’esibizione è diretta da Carmelo Massimo Torre, con la voce recitante di Nicolò Torre e il pianoforte di Angela Villa. Il pubblico potrà ascoltare le melodie più classiche del repertorio natalizio, il tutto arricchito dalla proiezione di The Snowman, uno spettacolo multimediale pensato per grandi e bambini che unisce immagini, musica e recitazione. L’inizio è fissato per le ore 21 al teatro in Piazza Piero e Gaspare Pajetta a Taino. L’organizzazione specifica che per questa serata non sarà attivo il servizio di prenotazione.

La rassegna prosegue sabato 20 dicembre con il tradizionale concerto gospel. Quest’anno sTTul palco del Centro dell’Olmo salirà il Soul Gift Gospel Choir per una performance che porterà il ritmo e la spiritualità di questo genere in paese. Anche in questo caso, il concerto inizierà alle ore 21, con ingresso libero e senza servizio di prenotazione.