Cosa fare con i bambini nel weekend del 19, 20 e 21 dicembre a Varese e nel Varesotto

L’ultimo giorno di scuola questo venerdì 19 dicembre proietta bambini e famiglie nelle attese vacanze natalizie. Parte con questo spirito un weekend ricco di appuntamenti a tema, tra spettacoli, laboratori e momenti di gioco per condividere la gioia delle Feste con eventi da vivere in famiglia, genitori e figli insieme.

STORIE E SPETTACOLI

BUSTO ARSIZIO – Un Natale da salvare è lo spettacolo con attori e musica dal vivo della compagnia Teatro delle Ali in scena domenica 21 dicembre alle ore 17 al Teatro Bosco. Ingresso gratuito per bimbi con meno di 3 anni – Lo spettacolo

ISPRA – Sabato 20 dicembre alle ore 16.30 in Sala Serra arriva la rassegna Parade e propone lo spettacolo Canditi e Mandorle Tritate con Betty Colombo – Scopri di più

GORLA MAGGIORE – SOMMA LOMBARDO – CASORATE SEMPIONE – SAMARATE- OLGIATE OLONA – Spettacoli, laborratori e letture per i più piccoli sabato e domenica nelle biblioteche del sistema bibliotecario Busto Ticino Valle Olona – Tutto il programma

GIOCHI

LAVENO MOMBELLO – Imagerie, teatrini e sortilegi: c’è tempo sino lal 23 dicembre per partecipare alla Cacciia al tesoro per la città legata alla mostra di antichi teatrini e burattini in ceramica allestita a Villa Fumagalli – L’iniziativa

VARESE – Temperature ideali nel weekend per la nuova stagione della Pista di pattinaggio su ghiaccio in esterna allestita ai Giardini Estensi, accanto all’area giochi – Scopri di più

CUASSO AL MONTE – Da provare nel weekend la nuova “pista di ghiaccio sostenibile” – zero consumo d’acqua e di elettricità – unica nel suo genere, simbolo di un Natale che unisce, diverte e fa sognare – L’iniziativa

LAVENO – La Pista del Ghiaccio nell’Area Gaggetto, rimane attiva fino al 18 gennaio – Tutto il programma

SARONNO – Torna sabato sera la Tombolata di Natale per sostenere le attività dell’Enpa, che si impegna da anni nella tutela degli animali e nella promozione della loro protezione – Tutte le informazioni

VARESE – Il sabato pomeriggio in Biblioteca si torna a giocare con la “Gaming zone” riaperta in una nuova veste per chi chi ama videogiochi e giochi da tavolo – L’iniziativa

LABORATORI

BUSTO ARSIZIO – Viaggio nell’arte del Natale è una speciale visita guidata tra l’arte antica e comntemporanea di Palazzo Cicogna, passando per la Fiber Art e con laboratorio per bambini indicativamente dai 6 agli 11 anni, in programma sabato pomeriggio – Come partecipare

VARESE – Laboratorio creativo al Thinker Lab di Varese: – Come partecipare

VARESE – Nel pomeriggio di domenica 21 dicembre alle ore 15.30 il mercatino di Natale di piazza Monte Grappa accoglie Babbo Natale, pronto a farsi scattare qualche foto con i bambini- Scopri di più

LAVENO MOMBELLO – Sabato mattina in biblioteca i bambini dai 3 ai 6 anni potranno partecipare al laboratorio artistico Speciali decori per i nostri pacchetti regalo, con TIziana Figus – Il programma

FESTE E LUCINE NATALIZIE

SARONNO – Una mattinata di festa tra giochi, tuffi e allegria domenica alla piscina comunale per una Festa di Natale in acqua, l’appuntamento organizzato da Saronno Servizi SSD e dedicato a bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni – L’evento

VARESE – Il Giardino delle meraviglie illumina di magia natalizia i Giardini Estensi – Leggi di più

LEGGIUNO– Dal 6 dicembre al 6 gennaio si accendono le Lucine di Leggiuno con oltre un milione di luci LED che trasformando l’intero comune in un villaggio dall’atmosfera natalizia – Tutte le info

LAVENO – Domenica pomeriggio in piazza per i bambini un laboratorio creativo a cura dell’asilo Scotti e poi tutti in riva al Maggiore per accogliere Babbo Natale che arriva dal lago. Da ammirare anche le spettacolari illuminazioni del Parco incantatao a Villa Frua il suggestivo presepe sommerso– Tutto il programma

OLGIATE OLONA – Il Winter Magic Village trasforma Idea Village in un regno natalizio con tunnel di luci, slitta gigante, Tubby, pista di pattinaggio, incontri con Babbo Natale ed eventi speciali. Per i bimbi, Foresta degli Elfi e laboratori creativi – Tutte le informazioni

TRADATE – Domenica 21 dicembre Tradate si trasforma in un villaggio natalizio con “Natale a Tradate”: mercatini artigianali e atmosfera delle feste nel centro città. – Qui tutte le info

VARESE – Al Borducan tornano le merende con Babbo Natale: ogni domenica dalle 15 alle 17.30 (7, 14, 21 dicembre) con una data speciale l’8 dicembre. Un’occasione per i più piccoli di incontrarlo in un clima accogliente. Il compenso sarà devoluto al Gruppo Alpini di Varese – Tutte le informazioni

ALTRI EVENTI

TRADATE – Viaggio alla scoperta del Cielo di Natale in EcoPlanetario nella nuova domenica di Porte aperte al Centro Didattico Scientifico del Parco Pineta con giochi ed eslorazioni della natura lungo i sentieri dell’area protetta – l’Evento

VIGGIÚ– Sabato pomeriggio c’è l’inaugurazione della nuova Sala Ragazzi alla Biblioteca: un evento pensato per i più giovani e le loro famiglie – Scopri di più

VARESE – Varese scende di nuovo in piazza per la Palestina sabato 20 dicembre dalle ore 16 in piazza del Garibaldino a Varese – Tutte le info

MAMMA E PAPÀ

LUINO – Si intitola Mamma e papà da Serie A lo spettacolo che andrà in scena sabato sera al Teatro sociale per aiutare i grandi a diventare buoni genitori, sugli spalti, per il bene di piccoli e grandi atleti – Qui tutte le info

AZZATE – Venerdì alle ore 20.45 la sede delle Mamme in cerchio di Azzate ospita una serata di Insieme Genitori sul tema del Natale in famiglia, tra desideri, aspettative, stress e tradizioni –La locandina

PER TUTTI – Il fine settimana prima di Natale esplode di luci e colori in tutta la provincia. Presepi viventi, concerti e spettacoli e tanta solidarietà in attesa delle feste – Che fare nel weekend