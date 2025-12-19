Varese News

Cosa fare con i bambini nel weekend del 19, 20 e 21 dicembre a Varese e nel Varesotto

Ricco di proposte di gioco, laboatori e lucine il primo weekend delle vacanze natalizie dei bambini. In scena anche spettacoli a tema per tutta la famiglia

Natale

L’ultimo giorno di scuola questo venerdì 19 dicembre proietta bambini e famiglie nelle attese vacanze natalizie. Parte con questo spirito un weekend ricco di appuntamenti a tema, tra spettacoli, laboratori e momenti di gioco per condividere la gioia delle Feste con eventi da vivere in famiglia, genitori e figli insieme.

STORIE E SPETTACOLI

Le Lucine di Natale 2025 - Leggiuno

BUSTO ARSIZIO – Un Natale da salvare è lo spettacolo con attori e musica dal vivo della compagnia Teatro delle Ali in scena domenica 21 dicembre alle ore 17 al Teatro Bosco. Ingresso gratuito per bimbi con meno di 3 anni – Lo spettacolo

ISPRA – Sabato 20 dicembre alle ore 16.30 in Sala Serra arriva la rassegna Parade e propone lo spettacolo Canditi e Mandorle Tritate con Betty Colombo – Scopri di più 

GORLA MAGGIORE – SOMMA LOMBARDO – CASORATE SEMPIONE – SAMARATE- OLGIATE OLONA – Spettacoli, laborratori e letture per i più piccoli  sabato e domenica nelle biblioteche del sistema bibliotecario Busto Ticino Valle Olona – Tutto il programma

GIOCHI

LAVENO MOMBELLO – Imagerie, teatrini e sortilegi: c’è tempo sino lal 23 dicembre per partecipare alla Cacciia al tesoro per la città legata alla mostra di antichi teatrini e burattini in ceramica allestita a Villa Fumagalli – L’iniziativa

VARESE – Temperature ideali nel weekend per la nuova stagione della Pista di pattinaggio su ghiaccio in esterna allestita ai Giardini Estensi, accanto all’area giochi – Scopri di più

CUASSO AL MONTE – Da provare nel weekend la nuova “pista di ghiaccio sostenibile” – zero consumo d’acqua e di elettricità – unica nel suo genere, simbolo di un Natale che unisce, diverte e fa sognare – L’iniziativa

LAVENO – La Pista del Ghiaccio nell’Area Gaggetto, rimane attiva fino al 18 gennaio – Tutto il programma

SARONNO – Torna sabato sera la Tombolata di Natale per sostenere le attività dell’Enpa, che si impegna da anni nella tutela degli animali e nella promozione della loro protezione – Tutte le informazioni

VARESE – Il sabato pomeriggio in Biblioteca si torna a giocare con la “Gaming zone” riaperta in una nuova veste per chi chi ama videogiochi e giochi da tavolo – L’iniziativa

LABORATORI

BUSTO ARSIZIOViaggio nell’arte del Natale è una speciale visita guidata tra l’arte antica e comntemporanea di Palazzo Cicogna, passando per la Fiber Art e con laboratorio per bambini indicativamente dai 6 agli 11 anni, in programma sabato pomeriggio – Come partecipare

VARESE – Laboratorio creativo al Thinker Lab di Varese:  – Come partecipare

VARESE – Nel pomeriggio di domenica 21 dicembre alle ore 15.30 il mercatino di Natale di piazza Monte Grappa accoglie Babbo Natale, pronto a farsi scattare qualche foto con i bambini- Scopri di più

LAVENO MOMBELLO – Sabato mattina in biblioteca i bambini dai 3 ai 6 anni potranno partecipare al laboratorio artistico Speciali decori per i nostri pacchetti regalo, con TIziana Figus – Il programma

FESTE E LUCINE NATALIZIE

Le Lucine di Leggiuno 2024 - Le foto

SARONNO – Una mattinata di festa tra giochi, tuffi e allegria domenica alla piscina comunale per una Festa di Natale in acqua, l’appuntamento organizzato da Saronno Servizi SSD e dedicato a bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni – L’evento

VARESE – Il Giardino delle meraviglie illumina di magia natalizia i Giardini Estensi – Leggi di più

LEGGIUNO– Dal 6 dicembre al 6 gennaio si accendono le Lucine di Leggiuno con oltre un milione di luci LED che trasformando l’intero comune in un villaggio dall’atmosfera natalizia – Tutte le info 

LAVENO – Domenica pomeriggio in piazza per i bambini un laboratorio creativo a cura dell’asilo Scotti e poi tutti in riva al Maggiore per accogliere Babbo Natale che arriva dal lago. Da ammirare anche le spettacolari illuminazioni del Parco incantatao a Villa Frua il suggestivo presepe sommerso– Tutto il programma

OLGIATE OLONA – Il Winter Magic Village trasforma Idea Village in un regno natalizio con tunnel di luci, slitta gigante, Tubby, pista di pattinaggio, incontri con Babbo Natale ed eventi speciali. Per i bimbi, Foresta degli Elfi e laboratori creativi – Tutte le informazioni

TRADATE – Domenica 21 dicembre Tradate si trasforma in un villaggio natalizio con “Natale a Tradate”: mercatini artigianali e atmosfera delle feste nel centro città. – Qui tutte le info

VARESE – Al Borducan tornano le merende con Babbo Natale: ogni domenica dalle 15 alle 17.30 (7, 14, 21 dicembre) con una data speciale l’8 dicembre. Un’occasione per i più piccoli di incontrarlo in un clima accogliente. Il compenso sarà devoluto al Gruppo Alpini di Varese – Tutte le informazioni

ALTRI EVENTI 

magia del natale parco pineta

TRADATE Viaggio alla scoperta del Cielo di Natale in EcoPlanetario nella nuova domenica di Porte aperte al Centro Didattico Scientifico del Parco Pineta con giochi ed eslorazioni della natura lungo i sentieri dell’area protetta – l’Evento

VIGGIÚ– Sabato pomeriggio c’è l’inaugurazione della nuova Sala Ragazzi alla Biblioteca: un evento pensato per i più giovani e le loro famiglie – Scopri di più

VARESE – Varese scende di nuovo in piazza per la Palestina sabato 20 dicembre dalle ore 16 in piazza del Garibaldino a Varese  – Tutte le info

MAMMA E PAPÀ

I sindaci dei ragazzi decorano l'albero di Natale del Prefetto

LUINO – Si intitola Mamma e papà da Serie A lo spettacolo che andrà in scena sabato sera al Teatro sociale per aiutare i grandi a diventare buoni genitori, sugli spalti, per il bene di piccoli e grandi atleti – Qui tutte le info

AZZATE – Venerdì alle ore 20.45 la sede delle Mamme in cerchio di Azzate ospita una serata di Insieme Genitori sul tema del Natale in famiglia, tra desideri, aspettative, stress e tradizioni –La locandina 

PER TUTTI – Il fine settimana prima di Natale esplode di luci e colori in tutta la provincia. Presepi viventi, concerti e spettacoli e tanta solidarietà in attesa delle feste  – Che fare nel weekend

di
Pubblicato il 19 Dicembre 2025
