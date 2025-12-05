Varese News

Cosa fare con i bambini nel weekend dell’Immacolata il 5, 6, 7 e 8 dicembre a Varese e nel Varesotto

Il lungo ponte dell'Immacolata porta nel pieno dello spirito natalizio con tante lucine, storie e spettacoli a tema e laboratori, creativi ma anche astronomici

natale bambini

Un lungo weekend porta bambini e famiglie ne pieno dello spirito natalizio con le ultime lucine che si accendono, come vuola la tradizione, l’8 dicembre.
E poi storie e spettacoli a tema e tanti laboratori, creativi ma anche astronomici, per una magia da vivere tra spirito, meraviglia e scienza.

LUCINE

Le Lucine di Leggiuno 2024 - Le foto

CASCIAGO – Musica, luci e auguri l’8 dicembre a Sant’Eusebio con Accendiamo il Natale, un pomeriggio di festa con concerto natalizio, consegna borse di studio e accensione delle luminarie – Il programma 

VARESE – Il Giardino delle meraviglie illumina di magia natalizia i Giardini Estensi – Leggi di più

GOLASECCA – Mercatini di Natale e Il Bosco incantato nel giorno dell’Immacolata, lunedì 8 dicembre, con l’accensione dell’albero di Natale e tante altre proposte di divertimento e buoni sapori – L’iniziativa 

INDUNO OLONA – “Induno Olona accende il Natale” sabato 6 dicembre, con musica luci e tradizione nell’evento organizzato da Comune, Pro Loco e Centro Polivalente ASFARM– Qui tutte le info 

LEGGIUNO– Dal 6 dicembre al 6 gennaio si accendono le Lucine di Leggiuno con oltre un milione di luci LED che trasformando l’intero comune in un villaggio dall’atmosfera natalizia – Tutte le info 

ALTRI EVENTI 

I Cuorieroi al castello dei Comboniani di Venegono

TRADATE Viaggio alla scoperta del Cielo di Natale in EcoPlanetario nella nuova domenica di Porte aperte al Centro Didattico Scientifico del Parco Pineta con giochi ed eslorazioni della natura lungo i sentieri dell’area protetta – l’Evento

ARONA Il San Carlone di Arona riapre per tre giorni speciali. Tre giornate speciali, dal 6 all’8 dicembre, offrendo un’occasione unica per vivere un’atmosfera festiva – Tutte le informazioni

SAMARATE – Il Villaggio di Betlemme: celebra l’inizi del periodo natalizio tra storia, giochi e attività per tutta la famiglia. All’Oratorio di Verghera un percorso immersivo tra antichi mestieri, animazioni e attività dedicate ai più piccoli per vivere l’atmosfera del Natale in una ricostruzione ispirata ai tempi di Gesù – L’iniziativa

VARESE – Al Borducan tornano le merende con Babbo Natale: ogni domenica dalle 15 alle 17.30 (7, 14, 21 dicembre) con una data speciale l’8 dicembre. Un’occasione per i più piccoli di incontrarlo in un clima accogliente. Il compenso sarà devoluto al Gruppo Alpini di Varese – Tutte le informazioni

VENEGONO SUPERIORE – Domenica il Castello dei Comboniani ospita la festa di Natale di Cuorieroi. Si chiede alle famiglie di portare dei regali da destinare ai bimbi negli ospedali e per tutto il pomeriggio ci saranno danze e animazione – L’iniziativa

VARESE – Varese scende di nuovo in piazza per la Palestina sabato 6 dicembre in piazza del Garibaldino a Varese  – Tutte le info

VARESE – L’8 dicembre, dalle 16 alle 18, la sede di 23&20 a Varese ospita una merenda natalizia con Babbo Natale, in collaborazione con Nani Studio. Cioccolata calda, omaggi per gli acquisti, foto ricordo e un clima accogliente per famiglie, amici e bambini – Tutte le informazioni

SPETTACOLI

noemi bassani stefano tosi

VARESE – Domenica pomeriggio al Nuovo la rassegna CinemaKids di Filmstudio90 propone a bambini e famiglie il film d’animazione Heidi, con l’ultima avventura della bambina per salvare un cucciolo di lince e l’intero ecosistema alpino dai progetti di un avido industriale La rassegna

VARESE – Nel pomeriggio di lunedì 8 dicembre alle ore 15.30 il mercatino di Natale di piazza Monte Grappa propone a tutti i bambini lo spettacolodi magia  Un magico Natale – Scopri di più

ANGERA – Fantasticamente  è un omaggio a Gianni Rodari per bambini e famiglie in scena sabato 6 dicembre alle ore 16 in oratorio per la rassegna Parade del progetto Tutti sull’Arca – Lo spettacolo

INARZO – La Riserva Naturale Palude Brabbia propone domenica una magica fiaba itinerante per tutta la famiglia: Babbo Natale e i regali perduti nell’Oasi LipuLeggi qui

AZZATE – Pierino e il Libro al Cinema Teatro Castellani  per una serata speciale il 6 dicembre con musica, parole e immagini in un racconto emozionante sulla crescita – L’evento 

STORIE

Generico 01 Dec 2025

GALLARATE – Il Teatro Condominio domenica pomeriggio apre il Ridotto ai bambini per Il Pacchetto rosso: Lettura drammatizzata e laboratorio a cura dell’attrice Liliana Maffei per bambini dai 4 agli 11 anni per la rassegna Condominio Kids – I dettagli

CUVEGLIO – English Storytime in biblioteca sabato mattina per i bambini dai 4 anni in su: letture in inglese con albi illustrati e attività creative da vivere insieme in famiglia – Come partecipare

CASSORATE SEMPIONE – SAMARATE – LONATE POZZOLO – CASTELLANZA – OLGIATE OLONASpettacoli, laborratori e letture per i più piccoli  sabato e domenica nelle biblioteche del sistema bibliotecario Busto Ticino Valle Olona – Tutto il programma

GIOCHI

Generico 01 Dec 2025

LAVENO MOMBELLO – Imagerie, teatrini e sortilegi è la mostra di antichi teatrini e burattini in ceramica allestita a Villa Fumagalli e per le strade di Laveno Mombello che si inaugura venerdì pomeriggio con una Caccia al tesoro per la città – L’iniziativa

VARESE – Temperature ideali nel weekend per la nuova stagione della Pista di pattinaggio su ghiaccio in esterna allestita ai Giardini Estensi, accanto all’area giochi – Scopri di più

CUASSO AL MONTE –Domenica 7 dicembre sarà inaugurata la nuova “pista di ghiaccio sostenibile” – zero consumo d’acqua e di elettricità, unica nel suo genere, simbolo di un Natale che unisce, diverte e fa sognare – L’iniziativa

VARESE – Il sabato pomeriggio in Biblioteca si torna a giocare con la “Gaming zone” riaperta in una nuova veste per chi chi ama videogiochi e giochi da tavolo – L’iniziativa

LABORATORI

magia del natale parco pineta

VARESESabato e domenica, in occasione del Creanza Christmas Market e il Signor Panettone, alle Ville Ponti arriva Babbo Natale sulla sua slitta speciale mentre al terzo piano sarà allestita una zona laboratori dove i bambini realizzeranno decorazioni per l’albero di Natale, in entrambi i giorni dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 18 – L’iniziativa

VARESECostellazioni in tasca è un viaggio tra stelle e leggende attende i piccoli partecipanti al Thinker Lab di Varese: sabato 6 dicembre, i bambini dai 4 ai 6 anni potranno scoprire le costellazioni e costruire un planetario tascabile. Un laboratorio creativo e interattivo con professionisti del settore – Qui tutte le info

TRADATE –  In occasione del suo 20° compleanno la Biblioteca Frera venerdì e sabato dedica alla creatività dei più giovani i laboratori di Mangalab, rivolti a due fasce d’età: giovedì 5 dicembre alle 15 per bambini dai 6 ai 10 anni, e venerdì 6 dicembre alle 10 per ragazzi dai 10 ai 14 anni – Come partecipare

VARESE – Domenica pomeriggio la libreria Potere ai Bambini propone ai bambini il laboratorio con elementi naturali Inverno, per il ciclo Al ritmo delle stagioni,  a cura di Simona, maestra di lavoro manuale nella scuola Steiner-Waldorf – Come partecipare

MAMMA E PAPÀ

Generico 05 May 2025

VARESE – Dal 29 novembre al 14 dicembre  c’è Aiutiamo Babbo Natale a non lasciare indietro nessuno, la racccolta di giochi adatti a bambini e ragazzi da 0 a 17 anni promossa da Croce Rossa Varese – L’iniziativa

MALNATE – L’Asilo Frascoli di Gurone propone una serata gratuita per apprendere
Tecniche di disostruzione pediatrica promossa in collaborazione con Sos Malnate, in programma per martedì 9 dicembre alle ore 20.30 negli spazi dell’associazione – Come partecipare

OPEN DAY – Famiglie nel pieno della stagione degli open day per chi ha figli da iscrivere nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie il prossimo settembre – Scopri tutti gli Open day

PER TUTTI – In arrivo un lungo fine settimana che ci avvicina al Natale. Grande festa a Tradate per i 20 anni della biblioteca. A Leggiuno tornano le lucine mentre Varese accoglie Ilaria Capua per il Premio Furia 2025  – Che fare nel weekend

