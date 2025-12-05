Cosa fare con i bambini nel weekend dell’Immacolata il 5, 6, 7 e 8 dicembre a Varese e nel Varesotto

Un lungo weekend porta bambini e famiglie ne pieno dello spirito natalizio con le ultime lucine che si accendono, come vuola la tradizione, l’8 dicembre.

E poi storie e spettacoli a tema e tanti laboratori, creativi ma anche astronomici, per una magia da vivere tra spirito, meraviglia e scienza.

LUCINE

CASCIAGO – Musica, luci e auguri l’8 dicembre a Sant’Eusebio con Accendiamo il Natale, un pomeriggio di festa con concerto natalizio, consegna borse di studio e accensione delle luminarie – Il programma

VARESE – Il Giardino delle meraviglie illumina di magia natalizia i Giardini Estensi – Leggi di più

GOLASECCA – Mercatini di Natale e Il Bosco incantato nel giorno dell’Immacolata, lunedì 8 dicembre, con l’accensione dell’albero di Natale e tante altre proposte di divertimento e buoni sapori – L’iniziativa

INDUNO OLONA – “Induno Olona accende il Natale” sabato 6 dicembre, con musica luci e tradizione nell’evento organizzato da Comune, Pro Loco e Centro Polivalente ASFARM– Qui tutte le info

LEGGIUNO– Dal 6 dicembre al 6 gennaio si accendono le Lucine di Leggiuno con oltre un milione di luci LED che trasformando l’intero comune in un villaggio dall’atmosfera natalizia – Tutte le info

ALTRI EVENTI

TRADATE – Viaggio alla scoperta del Cielo di Natale in EcoPlanetario nella nuova domenica di Porte aperte al Centro Didattico Scientifico del Parco Pineta con giochi ed eslorazioni della natura lungo i sentieri dell’area protetta – l’Evento

ARONA – Il San Carlone di Arona riapre per tre giorni speciali. Tre giornate speciali, dal 6 all’8 dicembre, offrendo un’occasione unica per vivere un’atmosfera festiva – Tutte le informazioni

SAMARATE – Il Villaggio di Betlemme: celebra l’inizi del periodo natalizio tra storia, giochi e attività per tutta la famiglia. All’Oratorio di Verghera un percorso immersivo tra antichi mestieri, animazioni e attività dedicate ai più piccoli per vivere l’atmosfera del Natale in una ricostruzione ispirata ai tempi di Gesù – L’iniziativa

VARESE – Al Borducan tornano le merende con Babbo Natale: ogni domenica dalle 15 alle 17.30 (7, 14, 21 dicembre) con una data speciale l’8 dicembre. Un’occasione per i più piccoli di incontrarlo in un clima accogliente. Il compenso sarà devoluto al Gruppo Alpini di Varese – Tutte le informazioni

VENEGONO SUPERIORE – Domenica il Castello dei Comboniani ospita la festa di Natale di Cuorieroi. Si chiede alle famiglie di portare dei regali da destinare ai bimbi negli ospedali e per tutto il pomeriggio ci saranno danze e animazione – L’iniziativa

VARESE – Varese scende di nuovo in piazza per la Palestina sabato 6 dicembre in piazza del Garibaldino a Varese – Tutte le info

VARESE – L’8 dicembre, dalle 16 alle 18, la sede di 23&20 a Varese ospita una merenda natalizia con Babbo Natale, in collaborazione con Nani Studio. Cioccolata calda, omaggi per gli acquisti, foto ricordo e un clima accogliente per famiglie, amici e bambini – Tutte le informazioni

SPETTACOLI

VARESE – Domenica pomeriggio al Nuovo la rassegna CinemaKids di Filmstudio90 propone a bambini e famiglie il film d’animazione Heidi, con l’ultima avventura della bambina per salvare un cucciolo di lince e l’intero ecosistema alpino dai progetti di un avido industriale – La rassegna

VARESE – Nel pomeriggio di lunedì 8 dicembre alle ore 15.30 il mercatino di Natale di piazza Monte Grappa propone a tutti i bambini lo spettacolodi magia Un magico Natale – Scopri di più

ANGERA – Fantasticamente è un omaggio a Gianni Rodari per bambini e famiglie in scena sabato 6 dicembre alle ore 16 in oratorio per la rassegna Parade del progetto Tutti sull’Arca – Lo spettacolo

INARZO – La Riserva Naturale Palude Brabbia propone domenica una magica fiaba itinerante per tutta la famiglia: Babbo Natale e i regali perduti nell’Oasi Lipu – Leggi qui

AZZATE – Pierino e il Libro al Cinema Teatro Castellani per una serata speciale il 6 dicembre con musica, parole e immagini in un racconto emozionante sulla crescita – L’evento

STORIE

GALLARATE – Il Teatro Condominio domenica pomeriggio apre il Ridotto ai bambini per Il Pacchetto rosso: Lettura drammatizzata e laboratorio a cura dell’attrice Liliana Maffei per bambini dai 4 agli 11 anni per la rassegna Condominio Kids – I dettagli

CUVEGLIO – English Storytime in biblioteca sabato mattina per i bambini dai 4 anni in su: letture in inglese con albi illustrati e attività creative da vivere insieme in famiglia – Come partecipare

CASSORATE SEMPIONE – SAMARATE – LONATE POZZOLO – CASTELLANZA – OLGIATE OLONA– Spettacoli, laborratori e letture per i più piccoli sabato e domenica nelle biblioteche del sistema bibliotecario Busto Ticino Valle Olona – Tutto il programma

GIOCHI

LAVENO MOMBELLO – Imagerie, teatrini e sortilegi è la mostra di antichi teatrini e burattini in ceramica allestita a Villa Fumagalli e per le strade di Laveno Mombello che si inaugura venerdì pomeriggio con una Caccia al tesoro per la città – L’iniziativa

VARESE – Temperature ideali nel weekend per la nuova stagione della Pista di pattinaggio su ghiaccio in esterna allestita ai Giardini Estensi, accanto all’area giochi – Scopri di più

CUASSO AL MONTE –Domenica 7 dicembre sarà inaugurata la nuova “pista di ghiaccio sostenibile” – zero consumo d’acqua e di elettricità, unica nel suo genere, simbolo di un Natale che unisce, diverte e fa sognare – L’iniziativa

VARESE – Il sabato pomeriggio in Biblioteca si torna a giocare con la “Gaming zone” riaperta in una nuova veste per chi chi ama videogiochi e giochi da tavolo – L’iniziativa

LABORATORI

VARESE – Sabato e domenica, in occasione del Creanza Christmas Market e il Signor Panettone, alle Ville Ponti arriva Babbo Natale sulla sua slitta speciale mentre al terzo piano sarà allestita una zona laboratori dove i bambini realizzeranno decorazioni per l’albero di Natale, in entrambi i giorni dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 18 – L’iniziativa

VARESE – Costellazioni in tasca è un viaggio tra stelle e leggende attende i piccoli partecipanti al Thinker Lab di Varese: sabato 6 dicembre, i bambini dai 4 ai 6 anni potranno scoprire le costellazioni e costruire un planetario tascabile. Un laboratorio creativo e interattivo con professionisti del settore – Qui tutte le info

TRADATE – In occasione del suo 20° compleanno la Biblioteca Frera venerdì e sabato dedica alla creatività dei più giovani i laboratori di Mangalab, rivolti a due fasce d’età: giovedì 5 dicembre alle 15 per bambini dai 6 ai 10 anni, e venerdì 6 dicembre alle 10 per ragazzi dai 10 ai 14 anni – Come partecipare

VARESE – Domenica pomeriggio la libreria Potere ai Bambini propone ai bambini il laboratorio con elementi naturali Inverno, per il ciclo Al ritmo delle stagioni, a cura di Simona, maestra di lavoro manuale nella scuola Steiner-Waldorf – Come partecipare

MAMMA E PAPÀ

VARESE – Dal 29 novembre al 14 dicembre c’è Aiutiamo Babbo Natale a non lasciare indietro nessuno, la racccolta di giochi adatti a bambini e ragazzi da 0 a 17 anni promossa da Croce Rossa Varese – L’iniziativa

MALNATE – L’Asilo Frascoli di Gurone propone una serata gratuita per apprendere

Tecniche di disostruzione pediatrica promossa in collaborazione con Sos Malnate, in programma per martedì 9 dicembre alle ore 20.30 negli spazi dell’associazione – Come partecipare

OPEN DAY – Famiglie nel pieno della stagione degli open day per chi ha figli da iscrivere nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie il prossimo settembre – Scopri tutti gli Open day

PER TUTTI – In arrivo un lungo fine settimana che ci avvicina al Natale. Grande festa a Tradate per i 20 anni della biblioteca. A Leggiuno tornano le lucine mentre Varese accoglie Ilaria Capua per il Premio Furia 2025 – Che fare nel weekend