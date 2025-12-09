Cosa regalare a Natale: un’esperienza tra laghi e monti con Controvento Trekking

Un regalo di Natale che non resta chiuso in un cassetto, ma si trasforma in una giornata tra boschi, montagne, fiumi e paesaggi da scoprire. Controvento Trekking rilancia anche quest’anno la sua promo di Natale dedicata a chi vuole mettere sotto l’albero un’esperienza. I voucher di Controvento Trekking, in vendita a 20 euro, sono pensati per regalare un’esperienza, un cammino, un ricordo da vivere nel 2026.

Non devi scegliere tu a quale evento iscrivere i destinatari, il beneficiario del regalo potrà iscriversi a sua scelta ad uno dei trekking del calendario eventi 2026.

Ogni anno Controvento Trekking propone circa 200 appuntamenti tra escursioni, laboratori e momenti formativi, distribuiti tra le province di Verbania, Novara, Milano, Pavia, Varese, Como e Lecco. I percorsi hanno difficoltà diverse, dalle uscite molto semplici fino a itinerari più impegnativi, con proposte sia di mezza giornata sia di un’intera giornata. C’è spazio per chi muove i primi passi nel mondo del trekking e per chi è già un escursionista abituale.

Il Voucher è valido per la sola “quota di partecipazione base” che include l’accompagnamento con Guida Ambientale Escursionistica abilitata. NON sono incluse nel voucher le quote relative ad attività aggiuntive quali: visite musei, laboratori manuali, pranzi in agriturismo, presenza di esperti esterni, ecc (l’elenco non è esaustivo ed è a puro titolo esemplificativo). Nel programma di ogni evento sarà indicata eventuale integrazione alla quota di base, integrazione necessaria per adeguarsi al programma dell’evento specifico.

Dal Devero al Parco del Ticino: alcune proposte tra cui scegliere

Orridi di Uriezzo (VB)

Uno degli scenari più suggestivi dell’Ossola in inverno: gole scavate dall’acqua, pareti rocciose, luci e ombre che rendono il paesaggio quasi fiabesco.

Una proposta perfetta per chi cerca una giornata fuori porta in un contesto naturale molto particolare.



Ciaspolate all’Alpe Devero (VB)

Un classico dell’inverno: una facile ciaspolata nella cornice incantata dell’Alpe Devero, tra boschi innevati e panorami aperti.

Ideale per chi vuole avvicinarsi alla neve in modo lento e accompagnato da guide esperte.



Marcite al Parco del Ticino (MI)

Una camminata tra le antiche marcite e i paesaggi d’acqua del Parco del Ticino,

con sosta in agriturismo: un’uscita adatta anche a chi non è particolarmente allenato,

ma ha voglia di scoprire angoli nascosti a pochi chilometri da casa.



Camelie e laboratorio terra cruda sul Lago Maggiore (VA)

Natura, paesaggio e manualità si incontrano in una giornata tra fioriture, lago e laboratorio di terra cruda.

Un’idea regalo perfetta per chi ama esperienze creative, lente, a contatto con il territorio.

Foraging per escursionisti – Le erbe del pellegrino (VA)

Un’uscita dedicata al foraging, alla scoperta delle erbe spontanee lungo il cammino: come riconoscerle,

quali sono commestibili, quali storie si portano dietro. Un modo diverso di vivere il trekking, tra natura, cucina e tradizione.



Giornata della Memoria – sui passi di Liliana Segre (VA)

Un’escursione che intreccia paesaggio e memoria, ripercorrendo luoghi e storie legati alla testimonianza di Liliana Segre e alla

Giornata della Memoria. Un’esperienza intensa, che unisce cammino e riflessione storica.



Queste sono solo alcune delle proposte che Controvento Trekking mette in calendario:

i voucher possono essere spesi anche per molti altri itinerari, dalle montagne alle colline, dai laghi alle aree protette,

sempre accompagnati da guide qualificate.

Come regalare un’escursione

Tutte le escursioni di Controvento Trekking sono narrate: non solo si cammina in natura ma si impara e si scoprono curiosità e racconti. Pensate di aver già camminato tutti i sentieri della provincia, o di aver già fotografato tutti i panorami della Valle dei laghi? Con Antea Franceschin, Paolo Fumagalli, Milena Fornara e Andrea Felotti scoprirete scorci mai visti, ma soprattutto ascolterete storie di persone e luoghi.

Vi aspettano avventure e tante nuove conoscenze!

Acquistare un voucher è semplicissimo: basta accedere alla pagina dedicata sul sito di Controvento Trekking, compilare il modulo online ed effettuare il pagamento.

Al termine della procedura si riceverà via mail il voucher regalo, già pronto da stampare o da allegare a un biglietto digitale da mettere sotto l’albero.

Chi lo riceve potrà poi consultare il calendario delle escursioni 2026, scegliere l’attività che preferisce — in base al livello di difficoltà, alla zona o alla data — e prenotare la propria uscita in completa autonomia.

Se invece hai bisogno di ulteriori informazioni contatta Antea (+39 348 0725255 o via mail antea@controventotrekking .it) o Andrea (+3402809478 o via mail andrea@controventotrekking.it) e avrai tutto il supporto per trovare insieme la soluzione migliore per te.

Un regalo che fa bene a chi lo riceve e ai territori

Regalare un voucher Controvento Trekking significa proporre un Natale più sostenibile e consapevole: meno oggetti, più esperienze; meno consumo, più scoperta del territorio.

È un dono che fa bene a chi cammina – perché ritrova tempo per sé, per gli altri e per la natura – e anche ai luoghi attraversati, raccontati e valorizzati da guide che li conoscono in profondità.

Se siete ancora in cerca di un’idea regalo diversa dal solito, questa potrebbe essere la scelta giusta: un cammino da vivere nel 2026, che parte da un semplice biglietto trovato sotto l’albero.