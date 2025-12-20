Crisi Beko di Cassinetta, approvato l’ordine del giorno di Licata in Regione: “Più tutele per lavoratori e indotto”

Un nuovo passaggio istituzionale sulla crisi della Beko di Cassinetta arriva dal Consiglio regionale della Lombardia. Nella seduta di ieri (venerdì 19 dicembre) è stato infatti approvato l’Ordine del Giorno presentato dal consigliere regionale varesino di Forza Italia, Giuseppe Licata, dedicato alla gestione della vertenza aziendale e alla tutela dei lavoratori coinvolti.

«Con questo atto – spiega Licata – la Giunta regionale si impegna ad incrementare ulteriormente gli sforzi per tutelare i lavoratori diretti e dell’indotto. È un segnale importante di attenzione da parte di Regione Lombardia, che si tradurrà in azioni concrete, in particolare sul fronte della formazione, della riqualificazione del personale e del monitoraggio costante del piano industriale concordato al Ministero».

Gli impegni assunti dalla Regione

L’ordine del giorno, condiviso con le organizzazioni sindacali, prevede una serie di impegni precisi da parte di Regione Lombardia. Tra questi: il rafforzamento delle misure di orientamento, formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale per i lavoratori coinvolti; il sostegno all’integrazione delle aziende dell’indotto all’interno del sito produttivo di Cassinetta; l’incentivazione di percorsi di reindustrializzazione e l’attrazione di nuove attività produttive, con l’obiettivo di generare nuova occupazione sul territorio.

Il nodo del piano industriale

Uno dei punti centrali riguarda il piano industriale sottoscritto lo scorso aprile presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy tra la proprietà e i sindacati. «Ad oggi – sottolinea Licata – il piano è stato rispettato nella parte relativa alla gestione degli esuberi, mentre registra ritardi nella messa a terra degli investimenti necessari al rilancio del sito produttivo e al mantenimento dei livelli occupazionali».

Per questo, nell’atto approvato dal Consiglio regionale, viene chiesto alla Regione di mantenere un monitoraggio costante sull’effettiva realizzazione del piano industriale, lavorando in sinergia con il tavolo provinciale delle crisi aziendali, costituito da Provincia di Varese e Prefettura.

“Tutela del lavoro e del territorio”

«Ho chiesto – conclude Licata – che Regione Lombardia attivi ogni azione utile a tutelare i lavoratori e il tessuto economico e sociale dell’area, accompagnando questa fase complessa con strumenti concreti e un’attenzione continua all’evoluzione della vertenza».

Un passaggio che, nelle intenzioni del consigliere varesino, punta a rafforzare il ruolo delle istituzioni regionali nel sostenere un territorio segnato da una crisi industriale che continua a destare forte preoccupazione.