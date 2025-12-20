Crisi Beko di Cassinetta, approvato l’ordine del giorno di Licata in Regione: “Più tutele per lavoratori e indotto”
Licata (Forza Italia): "Impegni su formazione, riqualificazione e monitoraggio del piano industriale concordato al Ministero"
Un nuovo passaggio istituzionale sulla crisi della Beko di Cassinetta arriva dal Consiglio regionale della Lombardia. Nella seduta di ieri (venerdì 19 dicembre) è stato infatti approvato l’Ordine del Giorno presentato dal consigliere regionale varesino di Forza Italia, Giuseppe Licata, dedicato alla gestione della vertenza aziendale e alla tutela dei lavoratori coinvolti.
«Con questo atto – spiega Licata – la Giunta regionale si impegna ad incrementare ulteriormente gli sforzi per tutelare i lavoratori diretti e dell’indotto. È un segnale importante di attenzione da parte di Regione Lombardia, che si tradurrà in azioni concrete, in particolare sul fronte della formazione, della riqualificazione del personale e del monitoraggio costante del piano industriale concordato al Ministero».
Gli impegni assunti dalla Regione
L’ordine del giorno, condiviso con le organizzazioni sindacali, prevede una serie di impegni precisi da parte di Regione Lombardia. Tra questi: il rafforzamento delle misure di orientamento, formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale per i lavoratori coinvolti; il sostegno all’integrazione delle aziende dell’indotto all’interno del sito produttivo di Cassinetta; l’incentivazione di percorsi di reindustrializzazione e l’attrazione di nuove attività produttive, con l’obiettivo di generare nuova occupazione sul territorio.
Il nodo del piano industriale
Uno dei punti centrali riguarda il piano industriale sottoscritto lo scorso aprile presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy tra la proprietà e i sindacati. «Ad oggi – sottolinea Licata – il piano è stato rispettato nella parte relativa alla gestione degli esuberi, mentre registra ritardi nella messa a terra degli investimenti necessari al rilancio del sito produttivo e al mantenimento dei livelli occupazionali».
Per questo, nell’atto approvato dal Consiglio regionale, viene chiesto alla Regione di mantenere un monitoraggio costante sull’effettiva realizzazione del piano industriale, lavorando in sinergia con il tavolo provinciale delle crisi aziendali, costituito da Provincia di Varese e Prefettura.
“Tutela del lavoro e del territorio”
«Ho chiesto – conclude Licata – che Regione Lombardia attivi ogni azione utile a tutelare i lavoratori e il tessuto economico e sociale dell’area, accompagnando questa fase complessa con strumenti concreti e un’attenzione continua all’evoluzione della vertenza».
Un passaggio che, nelle intenzioni del consigliere varesino, punta a rafforzare il ruolo delle istituzioni regionali nel sostenere un territorio segnato da una crisi industriale che continua a destare forte preoccupazione.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Valuta verso la Svizzera, la Finanza alza il muro nel Vco: fermati oltre 6 milioni nel 2025
frenand su Nato per bilanciare il lato scientifico dell'ateneo, il Centro di Storia Locale dell’Insubria celebra i 25 anni
michele_drive su Commercianti in rivolta per la ciclabile a Belforte: Angei chiede una commissione urgente
Bustocco-71 su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
gbottinelli su Ciclabile di viale Belforte a Varese, commercianti sul piede di guerra
Fabrizio Tamborini su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.