Da Bosto all’India: “Portiamo aiuti e sorrisi ai bambini delle adozioni a distanza”
Il primo gennaio 2026 un gruppo di volontari partirà per incontrare i bambini sostenuti da oltre vent'anni attraverso il programma di adozioni a distanza. Valigie piene di doni e lettere da consegnare
Il primo dell’anno, mentre molti festeggeranno ancora il Capodanno, nove amici di Bosto inizieranno un viaggio speciale verso l’India. Giuliana, Gianpiero, Federico, Giada, Dario, Luisa, Sara, Emanuela e Lucio partiranno per incontrare i bambini che la loro associazione “Amici per sempre” sostiene da oltre vent’anni attraverso il programma di adozioni a distanza.
Un impegno che dura da due decenni e che, grazie al contributo degli “sponsor” – così vengono chiamate le persone che adottano a distanza – ha permesso e continua a permettere ai bambini più poveri dell’India di studiare. «Lo studio è uno strumento fondamentale per il loro futuro – spiegano i volontari – Offre loro l’opportunità di trovare un lavoro e di costruirsi una vita dignitosa».
Valigie cariche di doni e speranza
L’emozione che accompagna il gruppo è palpabile: «Non vediamo l’ora di incontrare i tanti bambini che ci stanno aspettando» raccontano. In questi giorni molte persone hanno affidato ai nove viaggiatori lettere da consegnare ai bambini adottati e numerosi regali. Ogni membro del gruppo porterà con sé una valigia da 23 kg colma di doni: penne, palloncini, matite colorate e tantissime caramelle.
Il programma del viaggio prevede visite a scuole con centinaia di bambini e a villaggi dove le famiglie vivono ancora in capanne, in condizioni di estrema povertà. «Siamo certi però che riceveremo in cambio tanti sorrisi e strette di mano – affermano i volontari – che porteremo idealmente in Italia al nostro ritorno per condividerli con tutti gli sponsor».
Il gruppo ci ha promesso di tenerci aggiornati durante il viaggio e, al rientro, organizzerà una serata per raccontare le emozioni vissute in India e condividere con la comunità l’esperienza di questo incontro speciale. «Grazie a tutti per l’aiuto che donate a questi bambini» concludono i nove amici, rivolgendo i loro più sinceri auguri per un sereno nuovo anno a tutti coloro che, con il loro sostegno, rendono possibile questo progetto di solidarietà.
