Da Elly Schlein alla stazione di ristoro delle Bettole. È online il nuovo settimanale di RMF
Numerose le proposte di riflessione di questa settimana tra politica, attualità, sport e consigli
È online da oggi, sabato, la nuova puntata del settimanale rmfonline diretto da Massimo Lodi.
Lo trovate sul sito www.rmfonline.it con l’editoriale del direttore dedicato a Elly Schlein e al percorso della segretaria Dem e del partito, l’opinione di Carlo Verdelli sul caso di Alberto Trentini, progioniero del regime di Maduro a Caracas da oltre un anno, il tema del costante calo dei votanti alle elezioni secondo Roberto Cecchi, un approfondimento sul Giappone di Marco Astuti.
Non solo: si parlerà anche dei 90 anni dello stadio Franco Ossola con Claudio Piovanelli, di Trump con Mauro Della Porta Raffo e molto altro, ad esempio la proposta di Flavio Vanetti per il recupero della stazione delle Bettole.
