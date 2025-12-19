Da Regione Lombardia 200mila euro per le scuole di Taino e Gerenzano
Gli interventi promossi dal consigliere Romana Dell'Erba durante la seduta di bilancio rispondono alle richieste degli amministratori locali per rendere gli edifici scolastici più moderni e vivibili
Risorse concrete per la sicurezza e la riqualificazione delle scuole varesine. Durante la sessione dedicata al bilancio regionale, il consigliere Romana Dell’Erba (Fratelli d’Italia) ha ottenuto l’approvazione di due emendamenti strategici per i comuni di Taino e Gerenzano. Gli stanziamenti, per un totale di 200.000 euro, mirano a migliorare gli spazi didattici all’aperto e a risolvere criticità strutturali degli edifici scolastici.
«Con questo intervento – commenta il consigliere regionale Romana Dell’Erba – vogliamo ribadire che la scuola non è solo un luogo di formazione, ma il cuore pulsante della comunità. Per questo ho ritenuto fondamentale garantire risorse certe e disponibili da subito per un’opera che migliora sicurezza, vivibilità e qualità degli spazi frequentati quotidianamente dai nostri ragazzi.
Nel dettaglio, la manovra prevede uno stanziamento complessivo di 200.000 euro suddiviso equamente tra le due realtà locali. Per il Comune di Taino sono stati autorizzati 100.000 euro immediati per la manutenzione straordinaria e la riqualificazione paesaggistica delle aree esterne alle scuole «Giovanni Pascoli». A Gerenzano, invece, il cofinanziamento di 100.000 euro sarà ripartito in due tranche (70.000 euro nel 2026 e 30.000 euro nel 2027) per il rifacimento della copertura della scuola primaria «Papa Giovanni XXIII».
Le scuole devono essere sicure, moderne e pienamente funzionali: è un dovere verso le famiglie e verso la comunità. Per questo ho ritenuto prioritario sostenere un intervento atteso e necessario, che riguarda un edificio scolastico strategico per Gerenzano.
Le famiglie chiedevano interventi concreti sulla scuola dei loro figli: oggi, grazie a questo bilancio, la Regione dimostra di esserci, con serietà e con fatti. È così che si costruisce la fiducia delle comunità».
