Da tutta Italia a Leggiuno per ammirare le lucine di Natale

Un angolo di magia, che scalda i cuori e riempie gli occhi di emozioni. Sono state tantissime le persone che si sono riversate a Leggiuno la sera di sabato 6 dicembre per l’accensione delle lucine di Natale. Un appuntamento capace di portare ogni anno nel piccolo paese sulla sponda del Lago Maggiore migliaia di visitatori da ogni parte d’Italia (l’anno scorso sono stati 50.000).

Galleria fotografica Si accendono le lucine di Natale di Leggiuno 4 di 18

Per l’edizione 2025, lo spettacolo è diventato ancora più grande, superando il milione di lucine e inaugurando una nuova area: il campetto da calcio dell’oratorio, trasformato per l’occasione in un grande prato ricoperto di fiori luminosi (realizzati a mano, proprio come tutte le altre decorazioni). Accanto alle novità, non mancano i grandi classici: la slitta di Babbo Natale, il giardino incantato con cervi e pavoni, il maestoso castello e la sua carrozza magica.

Tra i fiori illuminati del nuovo giardino

Un percorso affascinante che cattura la fantasia dei visitatori, rivelando nuove sorprese a ogni passo. Non stupisce, quindi, che le lucine di Natale di Leggiuno accendano la curiosità in tutta Italia. Primi della fila la sera dell’inaugurazione erano proprio i membri di una comitiva arrivata in bus da Ancona per ammirare l’installazione e trascorrere la serata in paese. «Siamo stati anche a Sorrento, ma le lucine di Leggiuno mi sono piaciute di più», ha ammesso una visitatrice del capoluogo marchigiano.

A scandire il conto alla rovescia per l’accensione delle lucine è stato Fabio Betti, coordinatore dell’iniziativa e figlio di Lino Betti: il leggiunese che negli anni ’90 nel giardino di casa sua ha trasformato in realtà questa idea unica, rendendola sempre più affascinante anno dopo anno. Situato a pochi passi dalla chiesa parrocchiale, il giardino illuminato della casa del signor Lino è una tappa da non perdere per chiunque passi a visitare le lucine di Leggiuno.

Lo spettacolo di luci a casa del signor Lino

All’inaugurazione hanno partecipato anche il sindaco di Leggiuno Giovanni Parmigiani e il vicesindaco Alessio Molinari, insieme al resto dell’amministrazione comunale. I rappresentanti del Comune hanno sottolineato l’importanza del lavoro delle tante persone che ogni anno rendono possibile riproporre le lucine di Leggiuno: dalle decine di volontari, alla protezione civile, ai soccorritori, alle istituzioni e a tutte le aziende che sostengono il progetto.

Orari e prenotazioni

Le Lucine di Natale si potranno visitare tutti i giorni fino al 6 gennaio, tranne il 24 e 31 dicembre. Gli orari di apertura vanno dalle 17:30 alle 23:00 (ultimo ingresso alle 22.30). È possibile acquistare i biglietti online sul sito www.lucinedinatale.it, con una tariffa speciale di prevendita. L’articolo con tutti i dettagli