Dagli Allegri Podisti 400 chili di cibo al Pane di Sant’Antonio di Varese

Quattrocento chili di cibo, valore duemila euro, consegnati al Pane di Sant’Antonio, l’associazione che gestisce la storica Mensa dei poveri alla Brunella

Un mercatino di prodotti artigianali, gli Allegri Podisti, prevalentemente milanesi, impegnati a organizzarlo per una vendita con raccolta fondi che si è svolta nella Vetreria Torsellini di Gavirate, infine il recapito al Pane di Sant’Antonio di un bancale di pasta, riso carne in scatola, formaggio, olio, salse di pomodoro. Quattrocento chili di cibo, valore duemila euro, consegnati al Pane di Sant’Antonio, l’associazione che gestisce la storica Mensa dei poveri alla Brunella. Spesa agevolata nei supermercati Tigros.

L’iniziativa, inaugurata nel 2024, si è ripetuta nell’anno di disgrazia 2025 tra guerre, massacri, diseguaglianze, la morte di un Papa che aveva a cuore “gli scartati”, la scomparsa di personaggi icone del Novecento.

Il cuoco Maurizio, uomo gigantesco anche nell’anima(foto), ne ha abbastanza per preparare centinaia di pasti diurni e serali, e i gestori di un prezioso servizio civile, fondato sull’opera silenziosa un manipolo di volontari, plaudono alla donazione “chiavi in mano” di tutto questo bendidio.
Alla Brunella gli ospiti non sono diminuiti, di fatto sono raddoppiati dopo la chiusura del convento delle suore di via Luini. Si tratta di poveri nel senso ampio della parola: emarginati, padri separati, disoccupati, tanti immigrati, mamme e bambini che improvvisamente hanno avuto bisogno d’accoglienza e sostegno.

Allegri Podisti è la ragione sociale di una compagnia di amici, soprattutto signore, che amano farsi prossimo senza essere iscritti a nessun registro. Si sono conosciuti sull’asse Milano- Varese. Camminano nel tempo libero tra sentieri rurali e strade di città, danno concretezza all’idea della carità religiosa e laica facendo qualcosa che non ha nulla di sofisticato: dare un senso allo svago.

Pubblicato il 10 Dicembre 2025
