Dal 9 al 12 gennaio è previsto un weekend “lungo” di stop ai treni per lavori a Gallarate

Dopo lo stop totale sulla Milano-Gallarate, a inizio gennaio è previsto un ulteriore periodo di limitazione dei treni sulla tratta Milano-Gallarate, per i lavori di Rfi – gestore della rete – sugli impianti della linea, compresi gli importanti interventi alla stazione di Gallarate.

Per ora Rfi comunica che i lavori infrastrutturali sono programmati da venerdì 9 a lunedì 12 gennaio 2026, anche se non sono ancora indicati gli orari esatti. Presumibilmente il blocco inizierà la sera del venerdì e terminerà al’alba di lunedì, come in altre stazioni

Rfi informa che treni regionali saranno limitati a Somma Lombardo (linea Milano-Arona-Domodossola), Albizzate e Varese (linea da Varese, Bellinzona, Porto Ceresio), Ternate (linea di Luino).

Lato Sud – da e per Milano – i treni saranno limitati a Busto Arsizio e Parabiago, a seconda dei servizi.

Trenord, interpellata nel merito, ha specificato che al momento si sta lavorando per il programma dei servizi sostitutivi sulle diverse tratte (i bus potrebbero avere tempo di percorrenza maggiori; sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali ad eccezione dei cani guida).

Uno dei nuovi segnali in via di attivazione a Gallarate

I treni Eurocity a lunga percorrenza della relazione Venezia/Milano Centrale – Ginevra/Basilea, sono cancellati tra Milano Centrale e Domodossola per le circolazioni del 10 e 11 gennaio 2026, sabato e domenica. Al fine di garantire la connessione con la tratta svizzera sono previste alcune corse sostitutive effettuate con bus EC, che prevedono la prenotazione obbligatoria del posto, tra Milano Centrale e Domodossola, e viceversa.

I lavori di potenziamento della linea ferroviaria Milano-Rho-Gallarate

Lo stop è legato al potenziamento della linea, che prevede tra l’altro una nuova “sala di controllo” a Gallarate, dove verrà attivato un nuovo apparato di manovra di scambi e segnali, che sostituirà il precedente risalente a metà anni Sessanta (allora era avveniristico, tra i primi in Italia, essendo Gallarate una stazione “nodo” molto importante).

Come detto, tra il 26 dicembre e il 5 gennaio sono previsti lavori ancora più impattanti, che prevedono lo stop ai treni tra Gallarate e Rho.