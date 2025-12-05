Varese News

Dal Borgo Antico di Castiglione Olona all’onda rap di Varese con Teoz

Due gli appuntamenti da non perdere su Radio Materia. Alle 16,30 il buon Ugo Marelli ci racconterà come si promuove cultura nell'isola di Toscana in Lombardia e alle 20 Teoz, Giorgio e Walter Deep saranno ospiti di Noise

Due nuovi appuntamenti su Radio Materia per chiudere la settimana in bellezza. Alle 16,30 parleremo della bellezza della cultura con Ugo Marelli dell’associazione Borgo Antico e alle 20 della bellezza dell’essere giovani e musicisti con Teoz ospite della nostra Arianna Bonazzi a Noise.

Soci All Time 16,30

Ospite della puntata di venerdì 5 dicembre della rubrica “Soci all time” su www.radiomateria.it alle 16,30 sarà Ugo Marelli, presidente dell’associazione culturale Borgo Antico di Castiglione Olona. Docente, giornalista e scrittore Ugo Marelli ci parlerà di una delle realtà associative più attive nel paese, che da anni organizza incontri culturali, presentazioni di libri e la rassegna “Te con l’autore” che ha portato nel borgo molti autori locali e nazionali.

Noise 20,00

Nella puntata in anteprima su www.radiomateria.it di oggi Arianna intervista Teoz, uno dei rappresentanti più in vista del rap in provincia di Varese e non solo. Insieme a lui ci saranno Giorgio del Clean Team e il produttore Walter Deep.

Pubblicato il 05 Dicembre 2025
