Dal delitto Mattarella alla strage di Bologna: il docufilm che riapre le ferite della Repubblica

Mercoledì 7 gennaio alle 21 a Materia la proiezione di Magma, Mattarella, il delitto perfetto, il lavoro della regista Giorgia Furlan che indaga omicidi politici, depistaggi e zone d’ombra dello Stato. La regista sarà presente in sala

Un omicidio politico che segna l’inizio di una lunga scia di sangue e silenzi. Una verità mai del tutto emersa. E un Paese che ancora oggi fatica a fare i conti con la propria storia. Magma, Mattarella, il delitto perfetto è il docufilm che, con il ritmo serrato di un thriller e la forza dei fatti reali, torna sull’assassinio di Piersanti Mattarella, presidente della Regione Sicilia, ucciso il 6 gennaio 1980.

La pellicola non si limita alla ricostruzione di quel delitto, ma segue il filo che conduce fino alla strage del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna, uno degli eventi più traumatici della storia repubblicana. Un percorso che attraversa omicidi politici, depistaggi sistematici e tradimenti di Stato, restituendo allo spettatore la complessità di anni in cui la democrazia italiana è stata messa duramente alla prova.

Il titolo non è casuale: il “magma” evocato dal film è quello di una memoria collettiva ancora incandescente, fatta di domande senza risposta e di verità parziali. Attraverso testimonianze, documenti e un rigoroso lavoro di ricostruzione, il docufilm guida lo spettatore dentro una storia che non appartiene solo al passato, ma continua a interrogare il presente.

La proiezione è in programma mercoledì 7 gennaio alle ore 21 a Materia Spazio Libero (via confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno). In sala sarà presente anche  la regista Giorgia Furlan. 

PRENOTA QUI IL TUO POSTTO ALLA SERATA

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Pubblicato il 19 Dicembre 2025
